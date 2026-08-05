Acusações de extorsão vindas da Jordânia! Gianni Infantino convoca reunião de crise da Fifa

Gianni Infantino escolheu, para discutir a atual situação de emergência, justamente o local onde deverá acontecer sua próxima solene missa de coroação. Para esta quarta-feira, o combalido governante absoluto convocou seus principais colaboradores para uma reunião de crise em Rabat, onde está marcado para 18 de março de 2027 o próximo congresso da entidade máxima do futebol e, com isso, também sua última reeleição como presidente da FIFA. Se isso de fato vai acontecer, porém, neste momento parece mais incerto do que nunca. O cerco sobre Infantino se fecha cada vez mais após seu fracassado acordo com investidores.

Aliados próximos estão se afastando dele, da Jordânia surgem acusações de chantagem, as cidades-sede da Copa do Mundo apresentam denúncias - e outras federações filiadas retiram oficialmente seu apoio. Os problemas do chefe da FIFA se agravam praticamente de hora em hora. O que exatamente Infantino pretende discutir nas conversas de crise na capital do Marrocos permaneceu incerto nos relatos do Times e da Sky UK. Certamente, o suíço também precisa reconquistar a confiança dentro da própria entidade.

"Indivíduos, momentos instáveis e incidentes infelizes vêm e vão", escreveu o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, em um e-mail aos funcionários da entidade citado por vários veículos: "A instituição, sua missão e sua responsabilidade perante o futebol mundial permanecem, e por isso devemos sempre preservar nosso profissionalismo, nosso senso das perspectivas corretas e nossa serenidade."

Diretor da FIFA, Arsene Wenger se distancia de Infantino

O sueco era considerado até aqui um aliado próximo de Infantino, mas não teria sido informado sobre o acordo com investidores de seu chefe. Também o diretor da FIFA Arsene Wenger se distanciou publicamente. "Não estive envolvido nesse plano e só soube dessa intenção pela imprensa", escreveu ele em um comunicado: "A decisão de retirar o projeto foi absolutamente necessária e incontestável."

De modo geral, cada vez mais frentes paralelas se abrem. Assim, o príncipe Ali bin al-Hussein, presidente da Federação Jordaniana de Futebol, afirmou que a pressão sobre as federações filiadas para apoiar Infantino na reeleição no próximo ano equivale a "chantagem". Ele e sua federação "não o apoiaram antes e com certeza também não o farão agora", escreveu no X o adversário de Infantino na eleição presidencial da FIFA em 2016. Provavelmente também por isso, supõe ele, os prêmios pela chegada da equipe à final da Copa Árabe organizada pela FIFA ainda não teriam sido pagos.

Cidades da Copa nos EUA aparentemente aguardam milhões prometidos

Várias cidades-sede da Copa do Mundo também reclamam da falta de recursos. Como relata o portal The Athletic, quatro representantes de cidades anfitriãs da Copa declararam anonimamente ao veículo que integrantes da cúpula da FIFA lhes prometeram verbalmente US$ 1 milhão cada em chamados recursos de "legacy". Mas, ao que tudo indica, as cidades americanas afetadas ainda esperam em vão pelos pagamentos prometidos.

Independentemente dessas acusações, outras nações tiram suas conclusões do fracassado acordo de bastidores sobre a planejada venda de participações na Copa do Mundo e em outros torneios da FIFA a investidores. Assim, a Grécia agora também retirou oficialmente seu apoio a Infantino e, segundo o Guardian, várias nações da América do Norte, América Central e do Caribe também consideram concretamente essa possibilidade.

Até a manhã de quarta-feira, porém, ainda não havia sinais de renúncia por parte do chefe da entidade máxima do futebol. Em seus stories no Instagram, ele publicou em grande quantidade fotos de lembranças da Copa do Mundo passada e divulgou cartas de apoio de algumas federações.