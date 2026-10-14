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Daniel Buse
Traduzido por

Acusações de corrupção: Kylian Mbappé, do Real Madrid, teria sido ouvido pela polícia

K. Mbappe
Real Madrid

Kylian Mbappé, do Real Madrid, teria sido ouvido pela polícia no âmbito de investigações sobre corrupção no futebol francês.

É o que informa o jornal esportivo francês L'Equipe. As acusações investigadas, porém, não são contra o astro do Real Madrid, mas contra Mohamed "Momo" Sanhadji, chefe de segurança da seleção francesa por muitos anos. Sanhadji exerceu essa função na equipe tricolor entre 2004 e 2026.

Mbappe teria sido ouvido pela polícia em 30 de setembro, no âmbito das investigações. As acusações contra Sanhadji são diversas: ele teria usado sua influência na concessão de vistos e acompanhado Mbappe em uma viagem particular a Camarões, onde atuou como seu segurança, embora ainda fosse funcionário público. Mbappe teria pago mais de 60 mil euros a Sanhadji em 2023.

Segundo o jornal, Sanhadji também pediu dinheiro emprestado a título pessoal a vários jogadores da seleção para financiar a compra de uma casa. O ex-astro do Bayern Franck Ribery também apareceria nos autos por ter bancado férias de Sanhadji na Sicília.

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