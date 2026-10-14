É o que informa o jornal esportivo francês L'Equipe. As acusações investigadas, porém, não são contra o astro do Real Madrid, mas contra Mohamed "Momo" Sanhadji, chefe de segurança da seleção francesa por muitos anos. Sanhadji exerceu essa função na equipe tricolor entre 2004 e 2026.

Mbappe teria sido ouvido pela polícia em 30 de setembro, no âmbito das investigações. As acusações contra Sanhadji são diversas: ele teria usado sua influência na concessão de vistos e acompanhado Mbappe em uma viagem particular a Camarões, onde atuou como seu segurança, embora ainda fosse funcionário público. Mbappe teria pago mais de 60 mil euros a Sanhadji em 2023.

Segundo o jornal, Sanhadji também pediu dinheiro emprestado a título pessoal a vários jogadores da seleção para financiar a compra de uma casa. O ex-astro do Bayern Franck Ribery também apareceria nos autos por ter bancado férias de Sanhadji na Sicília.