Sem o técnico Luciano Spalletti, suspenso após um desentendimento com Fabio Pisacane, treinador do Cagliari, e substituído à beira do campo por seu auxiliar Marco Domenichini, a Velha Senhora mostrou-se assustadoramente inofensiva. Um gol de cabeça de Oliver Provstgaard, um chute de ângulo fechado de Gustav Isaksen e um contra-ataque concluído por Fisayo Dele-Bashiru nos minutos finais selaram o triunfo dos visitantes.

Com apenas 11 pontos em sete jogos, a distância para a dupla que lidera a tabela, formada por Inter de Milão e Lazio, já aumentou para oito pontos. Para efeito de comparação, sob o comando do antecessor Igor Tudor, a equipe tinha 12 pontos no mesmo momento da temporada passada, enquanto Thiago Motta havia somado 13 pontos no período equivalente de sua passagem. A queda de rendimento do maior campeão italiano assume proporções preocupantes.

A atuação desastrosa contra a equipe de Roma provocou, após o apito final, um debate sobre a mentalidade do elenco de Turim. O líder da defesa, Gleison Bremer, dirigiu palavras duras aos companheiros. "Fizemos uma partida ruim, então é claro que não estamos felizes por ter representado a camisa da Juventus dessa maneira. Mas precisamos analisar nossos erros e voltar imediatamente ao caminho certo, porque não há tempo para mais nada", disse o brasileiro à Sky Sport Italia.

Bremer prosseguiu: "Tivemos chances e jogamos bem até o gol deles. Por isso, o fato de terem marcado na primeira oportunidade nos causou uma frustração enorme. É algo que precisamos resolver imediatamente."

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Faltam estabilidade e confiança à Juventus

Questionado sobre a responsabilidade dos jogadores, o zagueiro se exaltou: "É verdade, o treinador dá as instruções, mas somos nós que precisamos colocá-las em prática dentro de campo. Só que há 11 jogadores em campo, além dos cinco que entram do banco. Não posso simplesmente carregar todos comigo. Tento ajudá-los, converso com eles, mas cada um tem sua personalidade. Podemos incentivá-los até certo ponto, mas é só isso. Alguns têm mais personalidade do que outros."

A pressão psicológica parece pesar especialmente sobre alguns jogadores. "Quando ouvem vaias, eles se retraem e ficam com medo. Sei que temos muitos jogadores novos e jovens. Isso não significa que eu esteja apontando o dedo para eles, mas cada um é diferente. Quando as coisas vão mal, alguns reagem com determinação, enquanto outros se retraem. É uma questão de personalidade", afirmou Bremer.

Spalletti também se pronunciou à DAZN Italia e se mostrou abalado com a atuação de sua equipe, pela qual Nick Woltemade, que entrou no intervalo, continuou sem marcar gols na liga. "Certamente foi uma Juventus mais fraca. Uma equipe que não controlou o jogo nem teve ideias de como conduzi-lo", disse o técnico.

"É difícil explicar até para nós, porque voltamos de Vigo às quatro da manhã de sexta-feira e depois deixamos os preparadores físicos cuidarem da recuperação dos jogadores. Tentamos mudar algumas coisas. Havia seis jogadores novos, mas fomos lentos tanto nas pernas quanto na cabeça. No futebol, você vê o adversário, vê a bola e, se reage devagar, não mostra coração e não encontra ritmo, a tática e os sistemas se tornam irrelevantes", explicou Spalletti.

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Torcedores da Juventus deixam o estádio antes do fim

Ele criticou sobretudo a postura de seus jogadores: "Sem velocidade, sem ideias, sem disposição para correr, sem vontade de trabalhar duro. Mostrar fraqueza nas disputas de bola e baixar a cabeça quando as coisas não vão bem: nada disso me agradou."

Spalletti anunciou que haverá consequências. "Precisamos analisar isso. Há apenas duas possibilidades: ou discutimos a maneira como falamos com a equipe, ou a forma de trabalhar. É evidente que algo precisa mudar", disse. "Eu também fiquei surpreso com essa atuação, então preciso refletir bastante, porque não mudei minha maneira de falar com os jogadores. Talvez eu precise analisar minha própria relação com a equipe, porque ela é honesta e justa. Eles mesmos vão perceber que o que mostramos hoje não foi bom o suficiente."

Para piorar, a reação da torcida da Juve foi inequívoca. A maioria dos torcedores deixou o Allianz Stadium, que estava lotado, antes mesmo do apito final. Os que permaneceram se despediram da equipe com uma ensurdecedora vaia.

Do outro lado, a cena era oposta. A equipe de Roma comemorou efusivamente diante de um setor visitante lotado. Um detalhe chama a atenção: os torcedores da Lazio boicotam os jogos em casa desde o fim da temporada passada, em protesto contra o proprietário Claudio Lotito, na tentativa de forçar a venda do clube por meio da perda de receita. Enquanto a equipe de Gennaro Gattuso atrai, em média, pouco menos de 9 mil espectadores ao próprio estádio, o setor visitante teve todos os ingressos esgotados nas quatro partidas fora de casa.