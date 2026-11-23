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Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, informações novas e surpreendentes sobre o caso de Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique.

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Jamal Musiala sofre há vários meses com uma condição neurológica que lhe causa grande sofrimento. A situação afeta tanto o jogador quanto o Bayern de Munique, que recentemente foi alvo de duras críticas por sugerir a redução de seu salário em razão de seu desempenho modesto. O caso tem gerado grande polêmica na Alemanha.

Musiala sofreu uma recaída na última segunda-feira, como revelou o jornal "Bild", e parece improvável que sua doença seja curada a curto prazo.

O fato gerou enorme preocupação no clube bávaro em relação ao atacante e ao seu futuro na Baviera. De qualquer forma, novas informações surgem a cada dia.

Entre elas, a de que Musiala e seu agente talvez tenham omitido detalhes sobre sua saúde durante as negociações para a renovação de seu contrato, há um ano e meio, algo que ainda não foi comprovado.

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Nesta segunda-feira, o canal Sport1 apontou que o verdadeiro problema está na relação tensa entre o Bayern de Munique e os agentes de Musiala. Segundo o canal, houve um contato intenso entre o clube e os representantes do jogador nos últimos dias, longe dos olhos do público e em diferentes níveis.

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Ainda assim, isso não significa que as coisas estejam bem entre as partes envolvidas.

Crítica clara ao Bayern de Munique

A Federação Internacional dos Jogadores de Futebol Profissional (FIFPRO) criticou ontem, sábado, as repetidas declarações públicas de dirigentes do Bayern de Munique sobre o contrato de Jamal Musiala.

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Em comunicado divulgado pela Federação Internacional dos Jogadores de Futebol Profissional (FIFPRO), a entidade afirmou: "O presidente de honra, o CEO e o ex-CEO do Bayern de Munique questionaram, um após o outro, o contrato de Musiala. Segundo a federação, trata-se de uma estratégia coordenada para pressionar Musiala e seus agentes antes de qualquer negociação. Um clube do tamanho do Bayern de Munique deveria demonstrar mais sensatez. O Bayern de Munique tem o dever de proteger Musiala". Ao que parece, Olise endossa essas críticas.

A entidade considerou que as declarações representam uma estratégia coordenada para pressionar o jogador e seus representantes antes de qualquer eventual negociação, e pediu que o clube respeite seus compromissos contratuais e não transforme o estado de saúde e o futuro do atleta em tema de debate público.

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A FIFPRO acrescentou que o Bayern tem a responsabilidade de zelar por seu jogador e alertou que a incerteza sobre o futuro pode afetar negativamente a saúde mental dos atletas profissionais, sobretudo durante os períodos de recuperação de lesões.

Para a entidade, transformar o futuro e o estado de saúde de Musiala em tema de debate público aumenta a pressão sobre o jogador.

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A FIFPRO ressaltou a necessidade de que quaisquer ressalvas relacionadas ao contrato sejam discutidas de forma reservada com o jogador e seus representantes, longe das declarações à imprensa.

A entidade reforçou que os contratos devem ser respeitados, explicando que uma lesão ou uma queda de rendimento do jogador não dá ao clube o direito de reabrir as condições que aceitou anteriormente, assim como uma sequência de atuações excepcionais não dá automaticamente ao jogador o direito de exigir um aumento salarial.

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A FIFPRO lembrou ainda que clubes, ligas e sindicatos de jogadores concordaram, no âmbito da Fifa, em considerar a estabilidade contratual um dos princípios fundamentais do esporte, princípio que protege tanto os clubes quanto os jogadores.

A FIFPRO encerrou o comunicado reafirmando seu apoio a Musiala e a todos os jogadores que respeitam seus compromissos contratuais, e pediu que os clubes ajam da mesma forma.