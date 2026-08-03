Com um elegante terno azul e um largo sorriso, Edin Dzeko deixou a sede do Schalke sob 35 graus e o sol forte do meio-dia, e um jovem torcedor garantiu a primeira foto após sua assinatura vestindo a nova camisa titular. Antes de o Schalke 04 poder anunciar oficialmente na tarde desta a renovação do astro atacante bósnio até 2027, porém, ainda havia alguns compromissos internos na agenda, entre eles também a foto oficial do elenco para a nova temporada.

E, de resto, também havia muita movimentação nos arredores do Berger Feld no início da semana. Um negócio foi fechado, outro melou nos últimos metros. Além disso, o participante da Copa do Mundo Nikola Katic trabalhava com afinco no Medicos em seu retorno, enquanto Robin Gosens e Dejan Ljubicic terão de fazer uma pausa por lesão por enquanto.

Dzeko, por sua vez, está novamente em plena forma após a lesão no ombro, que o havia freado em parte na reta final da temporada e também na Copa do Mundo, e, depois da eliminação com a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo nos dezesseis avos de final (0 a 2 contra os Estados Unidos), está pronto para voltar a causar impacto na elite alemã 15 anos após sua última partida na Bundesliga pelo VfL Wolfsburg.

"O acesso à Bundesliga está entre os pontos altos da minha carreira. Foi algo extraordinário", disse Dzeko após a renovação de contrato: "Ainda estou com fome. E também quero ajudar nosso time na Bundesliga."

O diretor esportivo Frank Baumann o visitou nas férias; o técnico Miron Muslic, o capitão Kenan Karaman e seu companheiro de seleção bósnia Katic escreveram e telefonaram para Dzeko. E o reforço Gosens, que conhece Dzeko dos tempos em comum em Florença e Milão, havia se derretido em elogios publicamente: "Edin é uma pessoa fina, um grande jogador de futebol. É meu desejo pessoal que dê certo."

Jesper Lindström já estava em Gelsenkirchen

Mas, por enquanto, uma atuação em conjunto provavelmente não vai acontecer, porque Gosens sofreu uma lesão na coxa no amistoso de fim de semana em Kassel (5 a 0). Os dirigentes do Schalke não deram informações sobre o tempo exato de ausência, enquanto o Bild escreveu que seriam várias semanas. O meia Dejan Ljubicic, que no sábado havia saído mancando de campo no segundo tempo, sofreu apenas uma "pequena lesão na panturrilha" e interromperá os treinamentos apenas temporariamente. Katic deve voltar aos treinos com o grupo na terça-feira junto com Dzeko.

A primeira agitação já havia se espalhado antes, ainda durante a noite. Primeiro, o Bild informou que a transferência do ex-jogador do Frankfurt Jesper Lindström, que desde o fim de semana já estava até mesmo em Gelsenkirchen, havia melado. Mais tarde, a Sky também noticiou que as negociações com o SSC Napoli haviam fracassado, depois que os italianos repetidamente não cumpriram acordos verbais. O ponto de discórdia era, entre outras coisas, se o negócio por empréstimo deveria conter uma opção de compra ou uma obrigação de compra.

Muslic ainda tem três semanas completas de treinamento e dois testes de altíssimo nível antes da primeira partida oficial, pela Copa da Alemanha, contra o Hallischer FC, da Regionalliga. No âmbito do "Schalke-Tag", o S04 recebe no sábado a equipe de ponta italiana Atalanta Bergamo, e uma semana depois o estrelado elenco do Real Madrid marcará presença por ocasião do aniversário de 25 anos da Veltins-Arena.