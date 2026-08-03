Com um elegante terno azul e um largo sorriso, Edin Dzeko deixou o escritório do Schalke sob 35 graus e o sol forte do meio-dia, e a primeira foto após sua assinatura foi garantida por um jovem torcedor com a nova camisa titular. Antes de o Schalke 04 poder anunciar oficialmente à tarde a renovação do astro atacante bósnio até 2027, porém, ainda havia alguns compromissos internos na agenda, entre eles também a foto oficial do time para a nova temporada.

E, de resto, também havia intensa movimentação nos arredores do Berger Feld no início da semana. Um negócio foi fechado, outro melou nos últimos metros. Além disso, o participante da Copa do Mundo Nikola Katic trabalhava firme no Medicos por seu retorno, enquanto Robin Gosens e Dejan Ljubicic terão de fazer uma pausa por lesão por enquanto.

Dzeko, por sua vez, está novamente em ótima forma após a lesão no ombro, que o havia atrapalhado em parte na reta final da temporada e também na Copa do Mundo, e, depois da eliminação da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo nos 16 avos de final (0 a 2 contra os Estados Unidos), está pronto para voltar a causar impacto na elite do futebol alemão 15 anos após sua última partida na Bundesliga pelo Wolfsburg.

O diretor esportivo Frank Baumann foi visitá-lo nas férias, o técnico Miron Muslic, o capitão Kenan Karaman e também seu companheiro de seleção da Bósnia Katic trocaram mensagens e telefonaram para Dzeko. E o reforço Gosens, que conhece Dzeko dos tempos em comum em Florença e Milão, havia se derretido em elogios publicamente: "Edin é uma pessoa maravilhosa, um grande jogador de futebol. É meu desejo pessoal que dê certo."

Jesper Lindström já esteve em Gelsenkirchen

Mas, por enquanto, uma atuação conjunta provavelmente não vai acontecer, porque Gosens sofreu uma lesão na coxa no amistoso de fim de semana em Kassel (5 a 0). Os dirigentes do Schalke não deram informações sobre o tempo exato de ausência, enquanto o Bild escreveu em várias semanas. O meia Dejan Ljubicic, que havia deixado o campo mancando no sábado no segundo tempo, sofreu apenas uma "pequena lesão na panturrilha" e ficará fora dos treinos apenas temporariamente. Katic deve voltar ao treino com o grupo na terça-feira junto com Dzeko.

A primeira grande agitação já havia se espalhado antes, durante a noite. Primeiro, o Bild informou que a transferência do ex-jogador do Frankfurt Jesper Lindström, que desde o fim de semana já estava inclusive em Gelsenkirchen, havia fracassado. Mais tarde, a Sky também noticiou que as negociações com o Napoli tinham naufragado, depois de os italianos repetidamente não terem cumprido acordos verbais. O ponto de discórdia era, entre outras coisas, se o empréstimo deveria incluir uma opção de compra ou uma obrigação de compra.

Muslic ainda tem três semanas completas de treino e dois testes duríssimos antes de o primeiro jogo oficial acontecer, pela Copa da Alemanha, contra o Hallescher FC, da Regionalliga. No âmbito do "Schalke-Tag", o S04 recebe no sábado a equipe de ponta italiana Atalanta Bergamo, e uma semana depois o estrelado elenco do Real Madrid dará o ar da graça por ocasião do jubileu de 25 anos da Veltins-Arena.