O Manchester City chegou a um acordo preliminar com o Chelsea para a contratação de Enzo Fernández, em uma negociação que se aproxima do desfecho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências.

Segundo o jornal britânico "The Sun", os dirigentes do Manchester City finalmente abriram negociações diretas com o clube rival na Premier League para a contratação do meio-campista de 25 anos, na última segunda-feira.

Fernández se prepara para reencontrar o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola no comando do Manchester City no cargo de treinador no Etihad Stadium durante o verão.

O jogador argentino enfrenta uma corrida contra o tempo para concluir a transferência antes do prazo final para o fechamento da janela de transferências, marcado para as 23h de hoje no horário local.

O jornalista esportivo Gianluca Di Marzio confirmou que o Manchester City chegou a um acordo preliminar sobre a transferência de Fernández.

O jogador aguarda agora a luz verde para se submeter aos exames médicos, como etapa preparatória para concluir sua transferência.

O Chelsea e seu técnico Xabi Alonso mantiveram silêncio sobre o futuro de Fernández, depois de ele ter sido excluído da lista do time para o confronto com o Brighton, no domingo.

Ao ser questionado se o campeão mundial havia disputado sua última partida com o time londrino, o técnico espanhol respondeu: "Vamos ver. Queremos o melhor para o time, e por isso tomamos a decisão diante do Luton e hoje, e qualquer coisa que aconteça antes da noite de terça-feira, precisamos estar cientes do que vai se desenrolar".

E acrescentou: "Não temos certeza, estamos nos preparando para todos os cenários, mas tenho certeza de que, aconteça o que acontecer a partir de quarta-feira, teremos um elenco bom o suficiente para competir em todas as partidas da Premier League".

Fernández havia dirigido duras críticas à diretoria do Chelsea quando Maresca foi demitido em janeiro.

O jogador disse, em declarações à rede mexicana "TUDN": "Não entendo isso. Às vezes há coisas que nós, como jogadores, não entendemos, e como e de que maneira eles tentam administrar as coisas".

E acrescentou: "É evidente que foi uma saída que nos doeu muito, especialmente no meio da temporada, pois interrompe tudo de forma repentina".

E prosseguiu: "Tínhamos uma identidade. Ele nos deu um sistema, embora, de acordo com a natureza do futebol, as coisas às vezes sejam boas e às vezes ruins. Mas ele sempre teve uma identidade muito clara quando se tratava de treinar e jogar".

O Chelsea entrou em negociações para a contratação do meio-campista da Roma, Manu Koné, como possível substituto de Fernández.



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