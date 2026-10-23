"Acordo no PlayStation"! Cubarsí esquenta o Clássico com declarações divertidas e revela seu sonho ao lado de Messi

Em uma entrevista excepcional que uniu bom humor e a tranquilidade que o caracteriza dentro de campo, Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, revelou os bastidores das últimas horas antes do Clássico, e falou sobre Messi, a final da Copa do Mundo e sua vida pessoal como um adolescente que vive sob a pressão do estrelato.

O Barcelona, líder da classificação de "La Liga", recebe seu rival histórico, o Real Madrid, terceiro colocado, no próximo domingo, no estádio Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Um acordo curioso antes do Clássico

Cubarsí iniciou sua conversa com o canal "DAZN" com uma situação curiosa sobre o que acontecerá depois do Clássico, quando disse: "Espero que a gente se encontre depois de conquistar a vitória, e que troquemos um belo abraço".

O entrevistador respondeu propondo: "Se o Barcelona vencer, nos abraçamos; se terminar empatado, apertamos as mãos; e se perder, nos limitamos a um aceno de longe", ao que Cubarsí respondeu rindo: "Isso me parece bom, mas eu estou esperando o abraço!".

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E quando lhe perguntaram se queria treinar o abraço agora, ele disse: "Assim, com um tapinha nas costas, não é? Se vencermos, faremos tudo isso". Antes que a brincadeira evoluísse para uma promessa de gol, com o entrevistador dizendo: "Se você marcar um gol no Clássico, não me pergunte o que eu vou fazer!".

E Cubarsí respondeu: "Certo, vou pular e correr na sua direção!", para o entrevistador concluir: "Se você marcar um gol, no mínimo tem que me dar de presente um PlayStation!", ao que o zagueiro respondeu: "Certo, combinado!".

Messi: o sonho que não acaba

E quando lhe perguntaram o que sente ao ouvir o nome de Messi ou ao lembrar que caminha pelos mesmos lugares por onde ele caminhava, Cubarsí disse emocionado: "Quando o nome de Messi é mencionado, acredito que qualquer pessoa que torça pelo Barcelona ou que ame o futebol tem na mente memórias incríveis, por causa de tudo o que ele ofereceu a este clube e ao futebol de maneira geral".

E acrescentou: "A verdade é que é lamentável que os anos de sua carreira futebolística estejam se aproximando do fim, porque eu gostaria que ele pudesse jogar para sempre, para que continuássemos a nos divertir com ele. Sou extremamente grato por ele ter vestido a camisa do Barcelona".

E apoiou a ideia de realizar uma partida de despedida para Messi no Camp Nou, assim como fez com a torcida da Argentina, dizendo: "Sim, isso seria algo extremamente bonito. Ele merece a realização de uma partida de homenagem em reconhecimento a tudo o que nos ofereceu".

Uma mensagem antes do Clássico e o confronto com o Paris

Sobre as horas que antecedem o Clássico, ele disse: "Estamos tranquilos no momento, e sabemos muito bem o que temos que fazer; temos consciência de nossos pontos fortes, da boa fase que estamos vivendo, e também dos pequenos detalhes que ainda precisamos melhorar".

E completou: "Temos ideias muito claras a respeito da partida, e sabemos que, se aplicarmos bem o que queremos, poderemos alcançar um resultado excelente; daremos tudo o que temos em nosso campo e diante da nossa torcida".

E sobre o início da temporada e a derrota para o Paris Saint-Germain, explicou: "Começamos a temporada muito bem. É verdade que a moral talvez tenha caído um pouco depois da derrota para o Paris, mas temos que continuar da mesma forma".

E prosseguiu: "Foi um confronto entre as duas melhores equipes naquele momento, e entre as duas equipes que jogam no ritmo mais alto; foi uma partida forte e muito equilibrada, e no fim ela nos escapou por causa de pequenos detalhes, mas também saímos dela com muitas coisas positivas".

E sobre a filosofia de defesa adiantada pela qual o Barcelona é conhecido: "Essa é a filosofia que o treinador nos transmitiu desde o início, e temos que mantê-la até o fim; devemos pressionar os adversários com muita ferocidade nas zonas ofensivas, e não permitir que eles joguem com tranquilidade".

E Cubarsí encerrou suas declarações dizendo: "É uma maneira diferenciada, e talvez seja um pouco complexa em algumas situações, mas quando você confia nos companheiros que estão ao seu lado, e vocês têm ideias muito claras, as coisas funcionam bem".



