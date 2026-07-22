Acordo não anunciado... obstáculos travam o Real Madrid no negócio de Olise

O interesse do Real Madrid em contratar Michael Olise já não é apenas um rumor no mercado de transferências, mas o caminho até ao extremo do Bayern de Munique continua repleto de obstáculos.

Relatos da imprensa confirmaram anteriormente que Olise deseja juntar-se ao Real Madrid após o fim do Mundial de 2026, uma vontade que se reforçou durante o torneio graças à forte relação que criou com o seu companheiro na seleção francesa Kylian Mbappé.

O jornal alemão Bild noticiou há alguns dias que Mbappé não se limitou a elogiar o Real Madrid perante Olise, mas informou o presidente do clube, Florentino Pérez, do desejo do extremo do Bayern de Munique de se transferir para o clube merengue, sublinhando que o jogador seria um reforço importante para o projeto desportivo.

Comentando estas novidades, o site Foot Mercato afirmou que o negócio esbarra num primeiro obstáculo, que consiste num acordo não anunciado entre Florentino Pérez e o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, segundo o qual nenhum dos clubes negoceia com qualquer jogador do outro antes de informar oficialmente a direção do respetivo clube.

E revelou: "Por esta razão, o Real Madrid ainda não contactou, de forma oficial, o Bayern de Munique nem Olise e os seus representantes, e as negociações continuam longe da fase de propostas oficiais".

Por outro lado, o Bayern de Munique movimenta-se para manter o jogador, procurando prolongar o seu contrato, que se estende até ao verão de 2029, com um aumento do seu salário anual de cerca de 14 milhões de euros para perto de 25 milhões de euros, além de o tranquilizar quanto às ambições desportivas do clube nos próximos anos. O site esclareceu que Olise terá, no período que se avizinha, uma reunião com a direção do Bayern de Munique, após o seu regresso da participação no Mundial, para ouvir o projeto do clube, antes de tomar a sua decisão final.

Espera-se que essas conversas determinem se o jogador de 24 anos irá pedir oficialmente para sair neste verão, um passo que Florentino Pérez considera condição essencial antes de apresentar uma grande proposta financeira pela contratação do jogador, algo que já havia prometido durante a sua última campanha eleitoral.

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