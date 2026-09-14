Segundo essas informações, o acordo-base para o retorno de Leonard já está definido, sem alterações, desde o início de julho. Em troca dos serviços do ala de 35 anos, os canadenses enviam um amplo pacote à Costa Oeste dos Estados Unidos.
O L.A. Clippers recebe, por seu principal jogador, Brandon Ingram, Gradey Dick, duas escolhas de primeira rodada de draft sem proteção, o direito a uma troca de escolha, além de duas escolhas de segunda rodada.
O fato de a conclusão da troca ter se arrastado por meses não se deveu a uma hesitação tática nas negociações por parte das duas franquias, mas sim a investigações jurídicas por parte da liga. O objeto da apuração era uma possível evasão irregular das regras do teto salarial por parte dos Clippers e do jogador. As sanções impostas foram bastante diferentes para os envolvidos.
Enquanto o próprio Leonard se livrou de forma branda com uma multa de 700.000 dólares, a organização de Los Angeles foi atingida de maneira bem mais dura. A NBA aplicou, entre outras punições, uma suspensão de um ano ao dono dos Clippers, Steve Ballmer.Getty Images
Kawhi Leonard levou Toronto ao único título de sua história na NBA
Inicialmente, a diretoria da equipe californiana havia anunciado que recorreria dessa punição por vias legais. No entanto, no último domingo, veio a reviravolta: Ballmer declarou publicamente que abriria mão de medidas judiciais e que, em vez disso, a franquia queria olhar para frente. Com isso, o caminho ficou livre para a finalização da troca.
Do ponto de vista esportivo, o Toronto Raptors espera dar o salto de qualidade decisivo com a chegada do jogador. Na temporada passada, a equipe foi eliminada na primeira rodada dos playoffs por uma margem mínima, com derrota por 4 a 3 para o Cleveland Cavaliers.
Com Leonard, um velho conhecido passa agora a integrar o elenco. O All-Star já atuou por Toronto na temporada 2018/19 e marcou o capítulo mais bem-sucedido da história do clube: conduziu a equipe, como MVP das Finais, à conquista do primeiro e até hoje único título da NBA, antes de se juntar aos Clippers no verão seguinte.