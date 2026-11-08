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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Acordo iminente deve definir o futuro de astro do Al-Nassr saudita

Al-Nassr
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al-Alami se movimenta com força

Um novo passo que o Al-Nassr se aproxima de concretizar dentro de suas movimentações para manter os pilares do time, depois de a diretoria do clube ter avançado consideravelmente nas negociações para renovar o contrato de Nawaf Boushal, lateral-direito do time principal de futebol, diante do desejo de assegurar sua permanência nas próximas temporadas.

De acordo com uma fonte exclusiva do jornal "Arriyadiyah", a diretoria do Al-Nassr chegou a um acordo quase definitivo com Ali Al-Rammah, agente do jogador, para estender o contrato por mais quatro temporadas, após entrar em negociações diretas durante o último período.

Espera-se que os detalhes financeiros e as cláusulas do novo contrato fiquem claros na próxima fase, preparando o terreno para o anúncio oficial do acordo, especialmente porque Boushal se aproxima de entrar no período de liberdade em janeiro próximo, o que lhe dá o direito de negociar com qualquer outro clube.

O Al-Nassr havia contratado Boushal, de 27 anos, em janeiro de 2023, vindo do Al-Fateh, com um contrato profissional de cinco temporadas, tornando-se um dos elementos nos quais o time se apoiou na posição de lateral-direito nos últimos anos.

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O jogador disputou 138 partidas com a camisa do Al-Nassr, nas quais marcou 3 gols e deu 19 assistências, além de ter recebido 15 cartões amarelos e sido expulso duas vezes, e também foi um dos elementos titulares que contribuíram para a conquista do título da Roshn Saudi League na última temporada pelo time.

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No cenário internacional, Boushal disputou 31 partidas com a seleção da Arábia Saudita, e esteve na lista da Arábia Saudita campeã da Copa do Golfo no dia 6 de outubro passado, após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por dois a zero, o que reforça a importância da continuidade do jogador nos planos do Al-Nassr para o futuro.

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