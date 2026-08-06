Acordo fechado: revelados os detalhes da transferência de Diaby para o Bayer Leverkusen

Relatos da imprensa revelaram detalhes da transferência do francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no próximo período.

Relatos da imprensa haviam revelado que Diaby estava próximo de deixar o Al-Ittihad, em meio ao interesse de alguns clubes europeus em contratá-lo, como a Inter de Milão, da Itália, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat", citando o alemão "Bild", afirmou que o Bayer Leverkusen está próximo de um acordo com o Al-Ittihad pela contratação do ponta francês por menos de 30 milhões de euros.

Diaby assinará seu novo contrato com o clube alemão por um período de 5 anos, encerrando em 2031, recebendo um salário anual no valor de 6 milhões de euros, além de algumas premiações.

O jogador de 27 anos retornará ao Bayer Leverkusen 3 anos após tê-lo deixado, já que atuou pelo clube entre 2019 e 2023, antes de se transferir para o Aston Villa, de onde saiu rumo ao Al-Ittihad no verão de 2024.

Nas duas últimas temporadas, Diaby apresentou grandes atuações com o Al-Ittihad, especialmente na primeira temporada, na qual liderou a equipe à conquista da dobradinha da Saudi Pro League e da Copa do Rei da Arábia Saudita pela primeira vez em sua história.