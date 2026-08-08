O uruguaio Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, está perto de voltar a ser companheiro do egípcio Mohamed Salah no clube turco Trabzonspor durante a próxima temporada, mas desta vez recebendo um salário maior do que ele.

O jornal saudita "Al-Yaum", citando o veículo turco "Sözcü", afirmou que o Al-Hilal concordou com a transferência de Núñez para o Trabzonspor durante a atual janela de transferências de verão, por empréstimo de uma temporada.

O relatório esclareceu que o atacante uruguaio receberá o salário integral que recebia no Al-Hilal, no valor de 22 milhões de euros, uma cifra 5 milhões maior do que a que Mohamed Salah recebe atualmente (17 milhões).

No entanto, o clube turco pagará apenas 8 milhões de euros desse salário, enquanto o Al-Hilal arcará com o valor restante, de 14 milhões de euros.

Isso ocorre em meio ao desejo do "Al-Zaeem" de se desfazer de Núñez, sobretudo porque ele não conseguiu apresentar bom rendimento na primeira metade da temporada passada, antes de ficar de fora da lista de inscritos na segunda metade.

Esta será a segunda vez em que Mohamed Salah e Núñez serão companheiros de equipe, após o período que passaram juntos no Liverpool, entre 2022 e 2025, antes da transferência do atacante uruguaio para o Al-Hilal.

Durante aquele período, Salah foi o astro de maior destaque no Liverpool e teve o papel mais importante na conquista do título da Premier League inglesa pela segunda vez na história do clube, e a primeira após uma ausência de 5 anos.

Vale lembrar que o astro egípcio se juntou ao Trabzonspor durante a atual janela de transferências de verão, com um contrato válido por duas temporadas, após o fim de sua trajetória histórica com o Liverpool, que durou 9 anos, desde 2017.