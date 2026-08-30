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Acordo fechado com o jogador: Manchester City encaminha negócio histórico junto ao Liverpool

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Liverpool impõe condição para concretizar a negociação

Parece que o Manchester City, que fez um início brilhante na Premier League, não está satisfeito com seu elenco atual e deseja reforços.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o clube não encerrou o período de transferências, e relatos vindos da Holanda apontam que ele está em negociações para contratar Cody Gakpo, atacante do Liverpool de 27 anos.

Os relatos indicam que o clube inglês chegou a um acordo pessoal com os agentes do jogador internacional holandês e está prestes a apresentar uma proposta no valor de 100 milhões de euros ao Liverpool.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Caso Gakpo se junte ao Manchester City por esse valor, ele se tornará imediatamente a transferência mais cara da história da Holanda.

 Esse título é detido atualmente por Frenkie de Jong, que se transferiu do Ajax para o Barcelona em 2019 por 75 milhões de euros mais um máximo de 11 milhões de euros em bônus.

Ainda assim, o Liverpool não deu sinal verde para a saída do jogador. E só deseja permitir a saída de Gakpo após encontrar um substituto adequado para o ex-atacante do PSV Eindhoven.

 Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) está perto de se juntar ao clube, mas o Liverpool também busca outro ponta de destaque.

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