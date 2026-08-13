Os antecedentes do amistoso, batizado de Telekom Cup, entre o recordista alemão e o bicampeão da Copa da Alemanha remontam à transferência de Julian Nagelsmann para Munique no verão de 2021.

O ex-treinador da seleção alemã foi então tirado de seu contrato com o Leipzig mediante a considerável taxa de 25 milhões de euros para assinar com o Bayern de Munique. Além disso, os dois clubes acertaram disputar um amistoso em um futuro próximo.

Esse acordo agora será cumprido. A partida acontecerá na Allianz Arena, em Munique, e toda a receita gerada também deverá ficar com o Bayern. O Leipzig abre mão de qualquer participação em um lucro nesse sentido.

Amistoso também foi incluído na transferência de Max Eberl para o Bayern de Munique?

Como relata o kicker, este também não deve ser o único amistoso entre os dois clubes que foi incluído em um acordo anterior. Quando o atual diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, assinou na Säbener Straße em março de 2024, ele oficialmente ainda tinha contrato com o RB Leipzig. Assim, o recordista assegurou ao RB um amistoso nesse contexto - desta vez, porém, em Leipzig.

De modo geral, os responsáveis do clube saxão parecem ter gostado desse modelo. Segundo a Bild, ainda estão pendentes amistosos de peso contra Manchester City (por causa da transferência de Josko Gvardiol em 2023), Barcelona (Dani Olmo, 2024) e Manchester United (Benjamin Sesko, 2025). E também por causa da transferência de Yan Diomande para o Real Madrid, Leipzig e os merengues planejam, segundo informações do kicker, realizar um amistoso.

Tanto para o Bayern de Munique quanto para o Leipzig, o confronto direto é o último grande teste antes do início oficial da nova temporada. Enquanto o RB visita o Eintracht Trier no sábado, 22 de agosto, pela primeira fase da Copa da Alemanha, poucas horas depois será a vez de o Bayern encarar o Borussia Dortmund na Supercopa da Alemanha.