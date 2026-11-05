Compartilhar Siga GOAL no Google

O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, comentou as especulações sobre um possível novo contrato para Michael Olise após o recente avanço do clube nas negociações com Harry Kane. O ponta francês se tornou peça fundamental do ataque do Bayern desde sua chegada à Alemanha.

Publicidade

Posição do Bayern sobre um novo contrato para Olise

Após garantir a permanência de Kane a longo prazo, o Bayern de Munique enfrenta questionamentos sobre as próximas prioridades de seu elenco repleto de estrelas. O diretor-executivo Jan-Christian Dreesen foi perguntado diretamente se Olise seria o próximo jogador a receber uma renovação de contrato na Allianz Arena. O ex-jogador do Crystal Palace teve uma ascensão meteórica na Bundesliga e se firmou como peça central do ataque da equipe e favorito da torcida do Bayern.

Apesar do impacto imediato em campo, a diretoria do clube não sente necessidade de voltar à mesa de negociações com urgência. Dreesen confirmou que a situação está sob controle graças à duração do contrato atual do jogador. “É algo pelo qual Max e eu somos responsáveis juntos. Sempre dissemos que não temos apenas um jogador fantástico em Harry, mas também outros grandes jogadores no elenco, incluindo Michael Olise. O contrato dele vai até 2029, e vamos nos sentar para conversar no momento adequado”, explicou o diretor-executivo à imprensa.

O impacto de Olise na Baviera

Desde sua contratação de destaque junto à Premier League, Olise justificou o investimento significativo feito pelo departamento de futebol do clube. Max Eberl refletiu recentemente sobre o processo de contratação e observou que o valor fixo de transferência de 53 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa se mostrou um excelente negócio. O ponta superou as preocupações iniciais sobre sua capacidade de manter a regularidade física, atuando de forma consistente e oferecendo a criatividade que, na avaliação da diretoria do Bayern, havia faltado nas temporadas anteriores.

A capacidade do jogador de 22 anos de se adaptar sem dificuldades do futebol inglês às exigências da Bundesliga impressionou tanto os companheiros de equipe quanto a comissão técnica. Sua qualidade técnica e eficiência no terço final do campo lhe renderam números impressionantes, incluindo uma sequência de gols e assistências que manteve o Bayern na liderança da tabela. Ao contratar Olise com vínculo até 2029, o clube garantiu o controle sobre seu desenvolvimento e seu potencial valor de mercado nos próximos anos.

Publicidade Publicidade

A gestão de um elenco de estrelas

Getty Images

As declarações de Dreesen evidenciam uma estratégia mais ampla da diretoria do Bayern para manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, recompensar o desempenho. Com a renovação de Kane concluída, o foco naturalmente se volta para a próxima geração de talentos, mas o clube quer evitar aumentos salariais precipitados. A presença de Max Eberl como membro da diretoria responsável pelo futebol garante que todas as negociações contratuais levem em conta a saúde financeira de longo prazo e a harmonia do elenco, em vez de serem apenas uma reação a rumores de transferências.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Por enquanto, Olise parece plenamente adaptado a Munique, onde encontrou uma plataforma para mostrar suas habilidades na Champions League e nas competições nacionais. O clube segue comprometido em manter seus principais jogadores, mas, com cinco anos ainda restantes em seu contrato atual, não há risco imediato de o ponta entrar na reta final do vínculo.