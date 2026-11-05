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Mohamed Saeed
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Acordo com Harry Kane fechado, Michael Olise é o próximo? Dirigente do Bayern de Munique revela planos para contratos enquanto gigante da Bundesliga volta as atenções para o superastro francês

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O CEO do Bayern de Munique, Jan-Christian Dreesen, comentou as especulações sobre um possível novo contrato para Michael Olise após o recente avanço do clube nas negociações com Harry Kane. O ponta francês se tornou peça fundamental do ataque do Bayern desde sua chegada à Alemanha.

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Posição do Bayern sobre um novo contrato para Olise

Após garantir a permanência de Kane a longo prazo, o Bayern de Munique enfrenta questionamentos sobre as próximas prioridades de seu elenco repleto de estrelas. O diretor-executivo Jan-Christian Dreesen foi perguntado diretamente se Olise seria o próximo jogador a receber uma renovação de contrato na Allianz Arena. O ex-jogador do Crystal Palace teve uma ascensão meteórica na Bundesliga e se firmou como peça central do ataque da equipe e favorito da torcida do Bayern.

Apesar do impacto imediato em campo, a diretoria do clube não sente necessidade de voltar à mesa de negociações com urgência. Dreesen confirmou que a situação está sob controle graças à duração do contrato atual do jogador. “É algo pelo qual Max e eu somos responsáveis juntos. Sempre dissemos que não temos apenas um jogador fantástico em Harry, mas também outros grandes jogadores no elenco, incluindo Michael Olise. O contrato dele vai até 2029, e vamos nos sentar para conversar no momento adequado”, explicou o diretor-executivo à imprensa.

O impacto de Olise na Baviera

Desde sua contratação de destaque junto à Premier League, Olise justificou o investimento significativo feito pelo departamento de futebol do clube. Max Eberl refletiu recentemente sobre o processo de contratação e observou que o valor fixo de transferência de 53 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa se mostrou um excelente negócio. O ponta superou as preocupações iniciais sobre sua capacidade de manter a regularidade física, atuando de forma consistente e oferecendo a criatividade que, na avaliação da diretoria do Bayern, havia faltado nas temporadas anteriores.

A capacidade do jogador de 22 anos de se adaptar sem dificuldades do futebol inglês às exigências da Bundesliga impressionou tanto os companheiros de equipe quanto a comissão técnica. Sua qualidade técnica e eficiência no terço final do campo lhe renderam números impressionantes, incluindo uma sequência de gols e assistências que manteve o Bayern na liderança da tabela. Ao contratar Olise com vínculo até 2029, o clube garantiu o controle sobre seu desenvolvimento e seu potencial valor de mercado nos próximos anos.

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A gestão de um elenco de estrelas

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-KANEGetty Images

As declarações de Dreesen evidenciam uma estratégia mais ampla da diretoria do Bayern para manter a estabilidade e, ao mesmo tempo, recompensar o desempenho. Com a renovação de Kane concluída, o foco naturalmente se volta para a próxima geração de talentos, mas o clube quer evitar aumentos salariais precipitados. A presença de Max Eberl como membro da diretoria responsável pelo futebol garante que todas as negociações contratuais levem em conta a saúde financeira de longo prazo e a harmonia do elenco, em vez de serem apenas uma reação a rumores de transferências.

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Por enquanto, Olise parece plenamente adaptado a Munique, onde encontrou uma plataforma para mostrar suas habilidades na Champions League e nas competições nacionais. O clube segue comprometido em manter seus principais jogadores, mas, com cinco anos ainda restantes em seu contrato atual, não há risco imediato de o ponta entrar na reta final do vínculo.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

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“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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