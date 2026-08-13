"Já há movimentação." Max Eberl se mostrou extremamente confiante no início de agosto de que, "em algum momento", surgiria uma opção para seus três casos problemáticos. Afinal, então "os times analisariam seus elencos" e, possivelmente, ainda veriam necessidade de agir por causa de lesões ou de classificações conquistadas para competições europeias.

Para Eberl, este é o momento em que, de olho no planejamento do elenco, ele ainda quer atender aos últimos desejos para este verão do conselho de supervisão dominado pelo patrono do clube Uli Hoeneß e por Karl-Heinz Rummenigge: vender os encalhes caros e indesejados. Afinal, Sacha Boey, Joao Palhinha e Bryan Zaragoza há muito se tornaram isso.

Nem mesmo o técnico Vincent Kompany fez questão de esconder isso, embora tenha pedido que se "trate os três jogadores com respeito" e ressaltado que quer continuar trabalhando com eles enquanto estiverem sob contrato com o Bayern de Munique.

Bayern de Munique: Palhinha já tem acordo com o Aston Villa - venda perto de ser concluída?

Dez dias após a declaração de Eberl sobre a "movimentação", porém, só houve de fato um avanço concreto em relação a um dos candidatos à venda. Joao Palhinha está sendo cortejado ativamente pelo Aston Villa. O clube da Premier League precisa compensar a longa ausência de Amadou Onana (ruptura do ligamento cruzado).

Há dinheiro para isso após a venda recorde de Morgan Rogers por 138 milhões de euros ao Chelsea. Também por isso, o recordista alemão não abre mão de suas exigências claras no caso Palhinha. Os 51 milhões de euros investidos na época e pagos ao Fulham devem ao menos ser recuperados em parte neste verão. Por isso, o Bayern rejeitou uma primeira oferta, que teria consistido em um empréstimo com opção de compra posterior vinda da Inglaterra, segundo a Sky, e insiste em uma venda por cerca de 25 milhões de euros.

Segundo informações da kicker , ainda assim há uma tendência positiva e um indício de que o capítulo Palhinha pode realmente terminar em breve em Munique. Como informa a revista especializada, ao menos já existe um acordo entre Palhinha e o clube da Premier League. Um componente que havia faltado na transferência anteriormente projetada para o Tottenham, clube pelo qual ele atuaria por empréstimo. Afinal, a transferência via opção de compra não fracassou porque os Spurs não quisessem acioná-la, mas, segundo a kicker, principalmente por causa das exigências salariais de Palhinha.

As negociações com os Villans seguem em andamento e, no fim das contas, podem realmente ter um desfecho positivo para Eberl. Algo assim aparentemente ainda não está à vista no caso dos outros dois "casos problemáticos" do diretor esportivo, embora, no caso de Bryan Zaragoza, isso aparentemente também tenha relação com as exigências do próprio jogador.

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O Bayern de Munique vai ficar com Zaragoza? Oferta lucrativa de transferência é recusada

Como informa a kicker , Zaragoza teria recusado uma oferta lucrativa de fora da Europa. O Mundo Deportivo havia escrito recentemente sobre propostas extremamente atrativas do ponto de vista financeiro vindas do Oriente Médio, mas, aparentemente, o jogador de apenas 24 anos não se vê lá neste momento de sua carreira.

Em vez disso, ele provavelmente preferiria retornar ao seu país natal, a Espanha. Por lá, ao menos os dois clubes da primeira divisão espanhola Espanyol Barcelona e Deportivo Alavés demonstrariam interesse. Mas no caso de Zaragoza ainda existe o problema de que o jogador de ataque não tem condições de suportar carga por causa de uma inflamação persistente no joelho. Também por isso, a kicker classifica uma venda de Zaragoza como uma "tarefa complicada" para Eberl.

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Zaragoza e Boey correm risco de parar na arquibancada no Bayern de Munique

Se o espanhol permanecer em Munique, assim como Sacha Boey ele passará a acompanhar os jogos dos bávaros apenas da arquibancada. Diz-se que já não há mais espaço para ambos no elenco do Bayern. No caso de Boey, o Galatasaray, onde o francês atuou por empréstimo a partir de fevereiro na temporada passada, estaria disposto a um novo acordo de empréstimo. No entanto, o gigante turco quer preservar as vagas limitadas no elenco para jogadores estrangeiros para sonhos maiores no mercado de transferências.

Outros interessados aparentemente seguem procurando em vão no momento. "Até agora, nada aconteceu com o francês", escreve a kicker. Eberl, portanto, terá de esperar novamente até que volte a haver "movimentação".

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Bayern de Munique: números de desempenho e estatísticas de Zaragoza, Palhinha e Boey



