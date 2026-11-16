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A pesada derrota sofrida pela seleção de Portugal diante da Dinamarca, pelo placar de 4 a 1, não foi apenas um resultado passageiro na Liga das Nações da Europa, mas rapidamente se transformou em mais um motivo de polêmica entre os torcedores de Cristiano Ronaldo e os críticos do técnico da seleção, Jorge Jesus, depois que parte dos adeptos do craque histórico associou a queda repentina à ausência de seu antigo capitão, que anunciou sua aposentadoria do futebol internacional poucos dias antes do confronto.

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Parte dos torcedores de Cristiano Ronaldo encarou o resultado como prova de que Portugal não consegue seguir seu caminho sem ele, relembrando as polêmicas que cercaram o fim de sua relação com a seleção e considerando que o que aconteceu diante da Dinamarca representa uma dura resposta à decisão de retirá-lo dos planos técnicos antes do anúncio de sua aposentadoria.

Mas a leitura dos resultados da seleção no período recente levanta questionamentos sobre o quanto essa interpretação é precisa, especialmente porque a ausência de Ronaldo nas partidas não era algo novo, e porque Portugal conquistou uma série de vitórias com ele fora da escalação, chegando inclusive a superar o mesmo adversário em sua própria casa poucas semanas antes.

Ronaldo: uma lenda que não se repetirá

Para começar, não se pode tratar Cristiano Ronaldo como um jogador comum que encerrou sua relação com a seleção portuguesa, pois o astro veterano deixou um legado excepcional difícil de repetir, depois de se tornar o maior artilheiro da história da seleção, com 146 gols em 234 partidas internacionais, além de ser o jogador com mais participações pela camisa de Portugal.

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Ronaldo foi o principal protagonista da virada histórica na trajetória da seleção, após conduzi-la à conquista do título da Eurocopa de 2016, o primeiro título continental da história de Portugal, antes de acrescentar com ele o título da Liga das Nações da Uefa em 2019 e, depois, consagrar a seleção na mesma competição em 2025.

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E seu impacto não se limitou aos números e aos títulos, mas se estendeu à criação de uma identidade competitiva para toda uma geração de jogadores, depois de permanecer à frente da seleção por mais de duas décadas, tornando-se o símbolo mais marcante para a torcida de Portugal.

Ronaldo também marcou presença em seis edições da Copa do Mundo, confirmando a excepcionalidade de sua trajetória internacional e deixando para trás um legado que vai muito além da polêmica ligada aos seus últimos dias com a seleção.

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Portugal venceu 4 vezes seguidas sem a participação de Ronaldo

Apesar da estatura histórica de Ronaldo, os resultados recentes de Portugal não sustentam a ideia de que sua ausência seja a causa direta de tudo o que acontece com a seleção.

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Após a eliminação na Copa do Mundo de 2026, a seleção portuguesa iniciou uma nova fase sob o comando de Jesus e conquistou quatro vitórias consecutivas na Liga das Nações da Uefa, nas quais Ronaldo teve presença bastante limitada.

Portugal abriu sua caminhada com a vitória sobre o País de Gales por 1 a 0 no dia 24 de setembro, em uma partida na qual Ronaldo atuou por cerca de 66 minutos, antes de conquistar uma vitória fora de casa sobre a Noruega por 2 a 1 no dia 27 de setembro, sem que seu ex-capitão participasse, apesar de estar no banco de reservas.

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O momento mais marcante veio no dia 1º de outubro, quando a seleção portuguesa conseguiu derrubar a Dinamarca em Copenhague por 4 a 2, em uma partida da qual Ronaldo esteve ausente após deixar a concentração da seleção, antes de encerrar sua sequência de vitórias ao vencer novamente a Noruega por 2 a 1 no dia 4 de outubro.

Dessa forma, a seleção portuguesa conquistou quatro vitórias consecutivas, antes de sofrer sua primeira derrota diante da Dinamarca no quinto confronto, o que torna necessário rever a ideia de atrelar a derrota recente simplesmente à ausência de Ronaldo.

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A desavença entre Jesus e Ronaldo antecedeu o anúncio da aposentadoria

A relação entre Ronaldo e Jesus havia passado por tensão no fim de setembro, depois que o técnico anunciou que não contaria com o capitão da seleção como titular diante da Dinamarca, afirmando que a decisão sobre a participação cabia a ele, de acordo com as necessidades da partida.

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Isso aconteceu depois que Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante todo o confronto com a Noruega, apesar de estar apto, em um episódio que representou uma mudança notável na forma de lidar com o astro que esteve acostumado a comandar o ataque de Portugal por longos anos.

Após as declarações de Jesus, Ronaldo deixou a concentração da seleção no dia 30 de setembro, antes do confronto com a Dinamarca em Copenhague.

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Semanas depois, Ronaldo anunciou, no dia 5 de novembro de 2026, sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma trajetória de 23 anos com a seleção, deixando para trás 234 partidas e 146 gols.

Dessa forma, a ausência de Ronaldo no último confronto com a Dinamarca não foi surpreendente nem repentina, mas veio como continuidade de uma fase anterior que presenciou seu afastamento das partidas e, em seguida, sua saída da concentração, antes de ele tomar sua decisão final pela aposentadoria.

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Jesus se recusa a atribuir à ausência de Ronaldo a responsabilidade pela derrota

Após a pesada derrota diante da Dinamarca, Jorge Jesus se viu diante de uma pergunta direta sobre se a seleção havia sentido a falta dos serviços de Ronaldo, mas o técnico português recusou-se a tratar a ausência do astro como explicação para o que aconteceu.

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Jesus respondeu à pergunta dizendo: "Sentimos falta de quê? Ele não é mais um jogador da seleção, então do que poderíamos sentir falta? A única coisa de que sentimos falta é de tê-lo aqui para me fazer companhia".

As declarações do técnico vieram em uma noite que presenciou uma presença simbólica de Ronaldo, pois os jogadores de Portugal vestiram camisas com seu nome e o número 7 antes do início da partida, e a torcida levantou uma faixa em homenagem a seu ex-capitão, além de entoar seu nome durante o jogo.

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Já dentro de campo, a seleção portuguesa sofreu com problemas defensivos evidentes, após levar quatro gols, entre eles um de pênalti e dois do atacante Rasmus Højlund, antes de se contentar com um gol de honra marcado por Bernardo Silva nos acréscimos.

Jesus reconheceu a dificuldade da noite, apontando que sua equipe não conseguiu parar o ataque dinamarquês nem encontrar as soluções ofensivas adequadas, em sua primeira derrota desde que assumiu o cargo.

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O fim de uma era

Não há discordância de que a saída de Ronaldo representa o fim de uma fase excepcional na história da seleção portuguesa, e que substituir um jogador com seu histórico internacional e sua estatura de liderança não é tarefa fácil, mas isso não significa que todo resultado negativo após sua aposentadoria deva se transformar em prova de que sua ausência é a causa.

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Afinal, Portugal já havia vencido a própria Dinamarca por 4 a 2 em Copenhague sem a participação de Ronaldo, e conquistou quatro vitórias consecutivas no início de sua caminhada na Liga das Nações da Uefa, antes de sofrer uma queda surpreendente em casa.

E há uma grande distância entre reconhecer o valor histórico de Ronaldo e atribuir a ele a responsabilidade pelos resultados da seleção após sua saída; o astro português merece reconhecimento por tudo o que entregou ao seu país, mas a seleção atual reúne um grupo de jogadores de grandes capacidades, e cabe a eles e à comissão técnica a responsabilidade de manter a competitividade.

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A derrota diante da Dinamarca pode ser um indicativo da existência de problemas técnicos que precisam ser tratados dentro da seleção, mas ela não representa uma prova definitiva de que a aposentadoria de Ronaldo é a causa do revés de Portugal, especialmente porque os fatos anteriores comprovaram a capacidade da equipe de conquistar vitórias em sua ausência.