Xavi Espart seguiu dando passos marcantes em seu início pela equipe principal do Barcelona, após marcar seu primeiro gol com a camisa do clube na vitória sobre o Levante, durante a quinta rodada do Campeonato Espanhol, reafirmando mais uma vez a confiança do técnico Hansi Flick em suas capacidades, depois de lhe conceder um papel de destaque dentro do sistema da equipe nesta temporada.

Os detalhes do gol, que veio apenas 4 minutos e 7 segundos após o início da partida, revelaram o domínio total do Barcelona sobre a bola, depois que os jogadores da equipe trocaram 79 passes consecutivos, dos quais participaram todos os jogadores, antes de a bola chegar a Espart dentro da área, enquanto os jogadores do Levante só conseguiram interromper essa sequência em 3 ocasiões, todas terminando com o Barcelona recuperando a bola.

Espart disputou sua quarta partida como titular durante as 5 primeiras rodadas do campeonato, depois de mudar da posição de lateral-esquerdo para algo semelhante a um quinto meio-campista no sistema de Flick, tornando-se uma das principais surpresas da equipe no início da temporada, à frente de João Cancelo nas contas do técnico, enquanto Alejandro Baldé ainda não entrou em campo até o momento.

O gol veio após uma construção tranquila da jogada desde a defesa, quando Rodri avançou com a bola e enviou um passe vertical pelo eixo do ataque, chegando a Raphinha, antes de passar por Fermín, e então retornar por um breve instante ao ponta brasileiro, que por sua vez a enviou para Espart na entrada da área.

O jovem jogador não hesitou em aproveitar o espaço disponível à sua frente, e chutou a bola com o pé direito com tranquilidade, alojando-a junto à base da trave no gol do Levante, decretando a vantagem do Barcelona por um a zero aos cinco minutos, concedendo assim a Espart um momento há muito esperado desde sua estreia com a equipe principal.

O gol não foi apenas a coroação de uma jogada bem-sucedida, mas veio após uma longa série de passes que refletiu a capacidade do Barcelona de manter a posse de bola sob pressão do adversário.

Durante essa série, todos os jogadores do Barcelona tocaram na bola, enquanto o Levante não conseguiu de fato tomá-la, com exceção de 3 tentativas, após as quais a bola voltou novamente aos pés dos jogadores da equipe catalã.

Segundo a análise do gol, esse domínio só foi interrompido uma vez durante os primeiros minutos, quando o árbitro apitou por causa de uma posição de impedimento a favor do Levante no primeiro minuto, antes de o Barcelona retomar o controle e continuar rodando a bola até chegar o momento que terminou com o chute de Espart e a abertura do placar.