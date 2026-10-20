Paris Saint-Germain e Barcelona foram obrigados a fazer duas substituições precoces por causa de lesões em seu confronto na Liga dos Campeões da Europa, enquanto a partida registrou números raros na história da competição.

Ousmane Dembélé saiu lesionado aos 19 minutos, dando lugar a Ferran Torres, numa troca que reuniu dois jogadores que já haviam vestido a camisa do Barcelona.

Segundo os dados do Mister Chip, essa é a sétima vez na era da competição continental com o nome de "Liga dos Campeões" em que um jogador é substituído por outro que também já atuou pelo clube adversário, e o último exemplo disso foi em 25 de outubro de 2022, quando Haaland saiu e Akanji entrou na partida entre Manchester City e Borussia Dortmund.

Dembélé protagonizou a segunda substituição mais rápida de um titular na história do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, atrás apenas da saída de Modeste M'Bami aos seis minutos diante do Porto, em 7 de dezembro de 2004.

Em seguida, o Barcelona foi obrigado a fazer outra substituição aos 27 minutos, após a lesão de Dani Olmo, que deu lugar a Fermín López.

Com isso, a partida se tornou a décima na era da Liga dos Campeões em que um titular de cada equipe é substituído durante os primeiros 30 minutos, e a primeira em 19 anos.

Esse feito não acontecia desde o confronto entre Beşiktaş e Olympique de Marseille, em 28 de novembro de 2007, quando Cissé saiu aos 20 minutos e Samir Nasri aos 26.