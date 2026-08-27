O espanhol Andoni Iraola, treinador do Liverpool, comentou o resultado do sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, realizado na noite de quinta-feira em Mônaco, descrevendo-o como "o desafio que estamos ansiosos por enfrentar".

O Liverpool conheceu seu roteiro europeu nesta temporada, já que o sorteio lhe reservou confrontos de peso.

Em suas quatro partidas em casa, o estádio de Anfield receberá as equipes de Atlético de Madrid, Porto, Villarreal e Lens, enquanto Iraola terá testes difíceis fora de casa diante de Inter de Milão, Club Brugge, Fenerbahçe e o LASK austríaco.

Em seu primeiro comentário através do site oficial do clube, Iraola disse: "É um sorteio empolgante e difícil, mas já sabíamos de antemão que enfrentaríamos equipes fortes independentemente do resultado do sorteio, e foi exatamente o que aconteceu".

O treinador espanhol acrescentou: "Essa é a força da Liga dos Campeões da Europa, por isso participar dela é um verdadeiro teste. Cada uma dessas partidas representará um desafio difícil à sua própria maneira, então precisamos nos preparar para elas da melhor forma possível e dar o nosso máximo dentro de campo".

Apesar de seu entusiasmo com a Champions, Iraola frisou a necessidade de focar primeiro na realidade doméstica, afirmando: "Cabe a nós estarmos prontos, mas temos duas partidas importantes na Premier League antes disso, e vamos nos concentrar totalmente nelas antes de pensar na Liga dos Campeões da Europa".

Iraola enviou uma mensagem emocionada à torcida de Anfield: "A Liga dos Campeões da Europa representa um desafio que aguardamos com ansiedade, e também é empolgante para a nossa torcida pelo que nos proporcionará: noites europeias maravilhosas no estádio de Anfield e visitas a estádios na Itália, na Bélgica, na Áustria e na Turquia".

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Ele encerrou suas declarações dizendo: "Quando cheguei aqui, eu sabia o quanto a Liga dos Campeões da Europa é especial e o quanto está ligada à história do Liverpool, por isso será uma honra para mim e para minha comissão técnica trabalhar com o time nessa competição".