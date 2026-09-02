O jogador de 24 anos havia recusado, ao fim da temporada passada, uma renovação contratual desejada pelo clube no SC Freiburg e, em vez disso, manifestado publicamente o desejo de se transferir.

Como propostas concretas de clubes da Premier League, nos quais Atubolu supostamente estaria na lista de desejos, não se materializaram, e o SC já havia contratado Mio Backhaus, do Werder Bremen, como substituto, o goleiro de 22 partidas pela seleção alemã sub-21 de repente passou a correr o risco de ir para a arquibancada.

Atubolu passou toda a preparação ainda em Freiburg, treinando individualmente à parte do time. Pouco antes do fechamento da janela de transferências, as conversas com o Eintracht finalmente se tornaram mais concretas. Como Frankfurt aparentemente não podia arcar com a taxa de transferência para uma compra neste verão, o cenário acabou sendo um empréstimo com opção de compra e possível obrigação de compra.

"Aconteceu tão rápido que eu nem consegui pensar. Para ser sincero: esperei por esse momento durante muito tempo. Muitas semanas se passaram e estou muito feliz agora por fazer o que amo: estar em campo e jogar futebol pelo Eintracht Frankfurt", declarou o goleiro agora em entrevista coletiva.

Ele disse estar agora muito aliviado e feliz por ter encontrado no SGE uma saída para sua situação complicada. "É um clube sensacional, de que gosto muito. Talvez, no retrato do momento da última temporada, não estivesse onde deveria estar. Mas estou realmente muito a fim de estar aqui."

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Noah Atubolu fala sobre drama da transferência no verão

Ainda assim, o jogador de 24 anos ressaltou que, na janela de transferências já encerrada, algumas coisas aconteceram com as quais ele pessoalmente não concorda de forma alguma. Atubolu não entrou em detalhes, mas nas entrelinhas era possível perceber sua frustração com promessas e acordos que não foram cumpridos.

"Muita coisa aconteceu depois da final da Liga Europa. Antes do jogo contra o Union, eu já estava há oito semanas sem jogar. Não é segredo que as coisas que aconteceram ao longo do verão não foram nada agradáveis", afirmou Atobolu. "Tirei o melhor disso. Nem sempre esteve tudo ótimo e também não foi um período fácil. Aconteceram coisas que não podem acontecer. Para descrever assim de forma simples."

No Eintracht Frankfurt, ele fez sua estreia no fim de semana passado no empate por 3 a 3 com o Union Berlin. Para a próxima temporada, ele está planejado como o claro camisa 1 da equipe do técnico Adi Hüther.