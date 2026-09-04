Faz apenas dois anos que Robert Andrich chamou a atenção de todos os fãs de futebol na Alemanha: na Eurocopa disputada em casa, ele foi titular, de forma um tanto surpreendente, em todos os jogos da equipe do então técnico Julian Nagelsmann e se destacou visualmente com seu cabelo rosa e, esportivamente, com sua força implacável nos duelos. Ele deu cobertura aos artistas e distribuidores de jogo Toni Kroos e Ilkay Gündogan e caiu de forma dramática com a seleção alemã nas quartas de final diante da futura campeã europeia Espanha.









Agora, Andrich não é mais requisitado na seleção, e não foi convocado por Nagelsmann para a Copa do Mundo neste verão. E, no clube, suas perspectivas também ficavam cada vez mais sombrias: com Carles Martinez, um novo treinador assumiu o comando às margens do Reno após a decepcionante temporada anterior, na qual o Bayer perdeu a vaga na Champions League ao terminar em sexto. E o espanhol rapidamente deixou claro que não conta com Andrich.

Ele lhe tirou a braçadeira de capitão em meados de agosto e a passou para Edmond Tapsoba. "No momento, a situação é que ele inicialmente tem um papel mais secundário nessa posição no meio-campo", disse Martinez, antes de acrescentar: "Pelo menos agora ele sabe onde está pisando. Assim, pode se preparar para o que pode ser melhor para ele e melhor para nós." O que seria o melhor para todos os envolvidos na visão do treinador deve ter ficado claro para qualquer um: a separação.

A situação de Andrich lembra a de Leon Goretzka certa vez no Bayern de Munique, quando, no verão de 2024, o técnico Vincent Kompany e os outros responsáveis do FCB também lhe apontaram apenas a perspectiva de banco de reservas para levá-lo a deixar o clube.

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Depois da destituição de Andrich como capitão, veio a primeira aparição de sua esposa Alicia, que naturalmente soube da notícia do rebaixamento de status do marido e publicou apenas uma frase — e, apropriadamente, em espanhol, para que técnicos como Carles Martinez também a entendessem sem problemas: "O karma vai resolver isso." Depois, ela negou nas redes sociais que estivesse se referindo a esse assunto, mas foi justamente isso que fez o tema ganhar ainda mais dimensão.

Situação de Andrich não avança com Frankfurt e Leipzig

Robert Andrich queria se acostumar com o novo papel secundário tão pouco quanto, ao que tudo indica, sua esposa, de modo que supostamente clubes da Bundesliga como Eintracht Frankfurt e RB Leipzig viram sua chance e fizeram consultas sobre o jogador de 31 anos. No entanto, o tema ainda não ficou realmente concreto antes do fim de semana passado, de modo que a entrevista coletiva de Carles Martinez antes da estreia do Bayer na Bundesliga, em Elversberg, trouxe mais assunto para discussão.

Questionado se o treinador havia falado com Andrich sobre seu papel para a temporada, ele respondeu, em inglês truncado: "Honestamente, eu não falo com ele." Papel secundário à vista e nenhuma ligação direta com o treinador: ainda na última sexta-feira, tudo apontava para uma saída rápida de Andrich.

Mas então veio a estreia do Bayer na Bundesliga em Elversberg, na qual os visitantes já perdiam por 2 a 0 antes mesmo de dez minutos de jogo no caminho para a derrota por 3 a 2. Em seguida veio a segunda aparição de Alicia Andrich: ela curtiu a postagem "Petkov faz história: primeiro gol na BL pelo Elversberg", do kicker, curtida que retirou algumas horas depois. Sem Andrich, que ficou os 90 minutos no banco, as coisas correram da pior forma possível para os jogadores de Leverkusen contra o time recém-promovido — e sua esposa aparentemente gostou disso, ao menos por um breve momento.

Robert Andrich voltou a ser necessário no Bayer?

A pergunta sobre se a decepcionante derrota foi um motivo para a reviravolta que os dirigentes de Leverkusen promoveram pouco depois em relação a Andrich ficará sem resposta, mas é de se presumir que sim. Além disso, Exequiel Palacios, um jogador do meio-campo defensivo do Bayer, havia se transferido para o Ipswich, recém-promovido à Premier League. Como Kennet Eichhorn, outro candidato para a faixa central, ficará fora por mais tempo e Equi Fernandez não conseguiu dar sequência em Elversberg à sua forte pré-temporada, Robert Andrich de repente voltou a ser requisitado. "Ele está aqui. É um líder da nossa equipe", disse Carles Martinez após a derrota. E "líder" de repente soou bem diferente de "papel secundário".

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Ao mesmo tempo, o treinador também deixou claro que havia formulado mal seu comentário de que não falava com Andrich: "Sim, eu disse que não falo com Robert. A frase correta deveria ter sido: eu ainda não voltei a falar com ele depois que Exequiel Palacios saiu", esclareceu no sábado. Após o recuo verbal, veio então na segunda-feira a notícia do kicker de que Robert Andrich, após uma espetacular reviravolta, afinal não deixará o clube, mas permanecerá no Bayer.

Se, como anunciado por Alicia Andrich, o tão citado karma desencadeou a mudança de pensamento, é questionável. No futebol, muita coisa pode mudar muito rapidamente — e Robert Andrich pode ser a próxima prova disso. Aliás, Leon Goretzka, depois de alguns meses no banco de reservas do Bayern de Munique, voltou ao centro das atenções no fim do outono de 2024. Na temporada passada, ele de repente voltou a ser titular no FCB, antes de agora se transferir para o Aston Villa — dois anos depois de ter sido, como Robert Andrich agora, verbalmente colocado para fora.