A capital britânica, Londres, recebe nesta segunda-feira a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em meio à expectativa mundial para a revelação do vencedor do prêmio, com o anúncio dos nomes dos trinta indicados sucessivamente em ordem decrescente, até o início da cerimônia às nove da noite no horário de Meca.
As maiores estrelas do futebol disputam o prêmio, e o francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, estão entre os principais candidatos a conquistar a Bola de Ouro.
Pela quinta vez na história do prêmio, serão considerados os resultados da temporada futebolística em vez do ano civil para determinar o vencedor, sendo que o período durante o qual as conquistas dos jogadores são contabilizadas se estende de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, abrangendo as principais competições e eventos que a temporada presenciou.
A revista "France Football", responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, se prepara para anunciar a classificação dos candidatos ao prêmio, a começar pela trigésima posição até a primeira.
Classificação dos candidatos à Bola de Ouro 2026
Posição
Jogador
Clube
Seleção
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
França
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern de Munique
França
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern de Munique
Colômbia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milão
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Equador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Espanha
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
Espanha
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marrocos
12
Pau Cubarsí
Barcelona
Espanha
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1