Acontece pela primeira vez: Saud Abdulhamid coloca a Arábia Saudita na história da Liga dos Campeões

Saud Abdulhamid, lateral do Lens, colocou a Arábia Saudita na história da Liga dos Campeões da Europa pela porta da frente.

O Lens recebe o Sporting Lisboa nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

A escalação titular do clube francês contou com Saud Abdulhamid entre os onze iniciais, na posição de lateral-direito.

Com isso, o jogador de 27 anos se tornou o primeiro saudita a atuar na Liga dos Campeões da Europa em toda a sua longa história.

O feito de Abdulhamid não chega a surpreender, já que o lateral-direito vem brilhando desde sua transferência para o Lens, vindo da Roma, no verão de 2025.

De lá para cá, o lateral-direito saudita disputou 33 partidas pelo clube francês em todas as competições, marcando 4 gols e distribuindo 8 assistências.

No entanto, Saud sofreu algumas lesões desde o início da atual temporada, o que o limitou a apenas duas partidas: contra o Auxerre, pelo Campeonato Francês, e contra o Paris Saint-Germain, na Supercopa da França.

Essa lesão fez com que o ex-lateral do Al Hilal ficasse de fora do duelo com o Estrela Vermelha, na primeira rodada da Liga dos Campeões, adiando seu feito histórico para o confronto com o Sporting Lisboa.