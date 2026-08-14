Acontece pela primeira vez: número catastrófico atinge as redes de Yassine Bounou no Al-Hilal

Apesar do início forte do Al-Hilal na Roshn League e da emocionante vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na noite de sexta-feira, a partida trouxe um número negativo incomum para o goleiro marroquino Yassine Bounou, que costumava aparecer de forma mais sólida nos jogos de estreia do time.

Bounou foi titular pelo Al-Hilal diante do Al-Faisaly, mas acabou tendo que aceitar dois gols durante a partida, ao mesmo tempo em que seus companheiros conseguiram marcar quatro gols e conquistar os primeiros 3 pontos na caminhada do time no campeonato.

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O número marcante está no fato de que Bounou aceitou dois gols pela primeira vez em seu jogo de estreia com o Al-Hilal na Roshn League, desde sua chegada às fileiras do "Líder" durante o verão de 2023, interrompendo assim seu hábito característico de manter as redes intactas na primeira rodada.

Ao longo de suas três últimas temporadas com o Al-Hilal, Bounou iniciou sua caminhada na Roshn League com as redes intactas em todas as vezes, quando conduziu o time à vitória sobre o Al-Raed pelo placar de 4 a 0 na primeira temporada, depois sobre o Al-Akhdoud por 3 a 0 na temporada seguinte, antes de manter as redes intactas diante do Al-Riyadh, com o Al-Hilal vencendo por 2 a 0.

Apesar de ter aceitado dois gols diante do Al-Faisaly, Bounou ainda é um dos elementos mais importantes de força na escalação do Al-Hilal, e a vitória pelo placar de 4 a 2 deu ao time um início positivo, mas os gols que balançaram suas redes colocarão a linha de defesa e o goleiro marroquino diante da tarefa de corrigir os erros nos próximos jogos.

Dessa forma, a noite diante do Al-Faisaly trouxe uma clara ironia para Bounou, pois, enquanto comemorava a conquista da vitória no início da temporada, a partida testemunhou a quebra de um número que ele vinha mantendo desde que se juntou ao Al-Hilal, depois de aceitar dois gols na rodada de estreia pela primeira vez, em um início diferente para o goleiro marroquino com o "Líder".