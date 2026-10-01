João Félix, estrela do Al-Nassr, da Arábia Saudita, escreveu uma nova história com a seleção de Portugal, sobre os escombros de seu companheiro e capitão Cristiano Ronaldo.

A seleção de Portugal venceu a congênere da Dinamarca pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes, na quinta-feira, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O quarto gol saiu aos 87 minutos de jogo, por intermédio de João Félix, depois que ele transformou um cruzamento rasteiro de Diogo Dalot em gol com um chute forte.

De acordo com a conta de estatísticas "MisterChip" na rede "X", esta é a primeira vez na carreira de João Félix que ele consegue marcar em 3 partidas consecutivas com a seleção de Portugal.

Félix marcou um gol contra o País de Gales, outro nas redes da Noruega, antes de seu gol diante da Dinamarca, e isso nas 3 primeiras partidas sob o comando de Jorge Jesus, que foi seu treinador no Al-Nassr.

O gol deu a Portugal uma vitória histórica na ausência de Ronaldo, que deixou a concentração na Dinamarca na noite de quarta-feira, após as declarações de Jorge Jesus, nas quais ele falou sobre a desavença que teve com o jogador por causa de sua não participação na última partida contra a Noruega.

Segundo a rede "Stats Foot", esta se tornou a primeira vez em 18 anos que a seleção de Portugal marca 4 gols fora de casa em uma única partida sem a participação de Ronaldo, mais precisamente desde a partida contra Malta em 6 de setembro de 2008.

A seleção de Portugal apresenta uma campanha de destaque até agora na Liga das Nações da Europa, tendo somado 9 pontos em 3 vitórias sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca, sem tropeçar em nenhuma partida sob o comando de Jorge Jesus.

Os comandados de Jesus disputarão uma nova partida no próximo domingo, contra a Noruega, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, em que a vitória significará a classificação direta às semifinais, sem esperar pelas duas últimas rodadas.