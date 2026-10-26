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Acontece o tempo todo: Hakimi em evidência e Vinícius em posição surpreendente - anunciada a classificação dos candidatos à Bola de Ouro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
França
Espanha
England
Argentina
Portugal
Marrocos
Geórgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colômbia

Conheça a classificação dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro

A capital britânica, Londres, recebe nesta segunda-feira a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em meio à expectativa mundial pela revelação do vencedor do prêmio, com o anúncio dos nomes dos trinta indicados em ordem decrescente, até o início da cerimônia, às nove da noite no horário de Meca.

Os maiores astros do futebol disputam o prêmio, e o francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, o espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, e o inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, aparecem entre os principais favoritos a conquistar a Bola de Ouro.

Pela quinta vez na história do prêmio, serão considerados os resultados da temporada futebolística em vez do ano civil para determinar o vencedor, sendo que o período em que os feitos dos jogadores são contabilizados vai de 3 de agosto de 2025 até 19 de julho de 2026, de modo a abranger as principais competições e os principais acontecimentos da temporada.

A revista "France Football", responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, anunciou a classificação dos indicados ao prêmio, começando pela trigésima posição até a décima primeira posição.

Atualmente, 10 jogadores disputam a definição das posições restantes, e seus nomes devem ser anunciados na cerimônia. São eles: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Classificação dos indicados à Bola de Ouro 2026


Classificação

Jogador

Clube

Seleção

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

França

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern de Munique

França

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern de Munique

Colômbia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milão

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Equador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Espanha

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

Espanha

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marrocos

12

Pau Cubarsí

Barcelona

Espanha

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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