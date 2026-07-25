Ações e não palavras: Zamalek obtém a licença para participar na Liga dos Campeões africana

O clube egípcio Zamalek anunciou, na noite de sábado, ter obtido oficialmente a licença de participação na Liga dos Campeões Africana.

O Zamalek prepara-se para participar na Liga dos Campeões Africana, depois de se ter sagrado campeão da Liga Egípcia Premier na temporada passada.

O Zamalek publicou um comunicado, através da sua conta na rede X, sob o título "A aprovação da licença de participação do Zamalek na Liga dos Campeões é uma resposta aos céticos: o que conta são os atos, não as palavras".

O comunicado esclareceu que a Confederação Africana de Futebol aprovou a obtenção, por parte do Zamalek, da licença de participação na Liga dos Campeões, após o clube ter cumprido todas as condições e requisitos.

O comunicado prosseguiu: "O Zamalek apresentou todos os documentos e papéis exigidos à comissão de licenciamento de clubes, presidida pelo conselheiro Mahmoud Abdeen, que analisou o processo na íntegra de acordo com os regulamentos em vigor".

Sublinhou que a comissão de licenciamento tratou o processo com toda a imparcialidade e transparência, e aplicou todos os procedimentos sem favorecimentos.

O comunicado do Zamalek reforçou que a obtenção da licença africana é uma resposta aos céticos, afirmando que o clube manteve o silêncio ao longo do período recente e preferiu trabalhar com discrição, longe da polémica, até à conclusão de todos os procedimentos e à confirmação da regularidade da situação do clube.

O comunicado concluiu: "No fim, o que mais importa são os atos e não as palavras, e o objetivo foi sempre concluir o processo da forma que dignifica o nome e a história do Zamalek".