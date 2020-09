Acidente com ônibus da seleção de base de Gana leva à morte de seis atletas

Vítimas tinham entre 12 e 16 anos. Além dos que foram a óbito, outros 30 atletas ficaram feridos

No último sábado (19), seis jovens jogadores da base de morreram em um acidente com o ônibus que levava a delegação esportiva. Além dos seis que perderam suas vidas, outras 30 pessoas estão feridas, é o que afirma a Associação de Futebol de Gana (GFA).

O acidente de trânsito aconteceu na estrada que liga as regiões de Kumasi e Offinso. De acordo com as informações, o motorista do ônibus estava em alta velocidade, perdeu o controle e entrou com o automóvel em um rio.

"Havia 36 passageiros a bordo. Nossa investigação revelou que os passageiros eram jogadores de futebol que estavam retornando do registro para a liga. Perto do rio Ofin, como resultado da alta velocidade, o motorista perdeu o controle do volante, saiu da estrada e entrou no rio", declarou Edmund Nyamekye, Comandante do Departamento de Tráfego e Transporte de Offinso, ao Citi News.

As vítimas do acidente tinham entre 12 e 16 anos. A Goal diz que outros envolvidos no acidente estão no hospital e em estado crítico de saúde.

Atualmente em Gana, todos os esportes de contato, especialmente o futebol, estão sob proibição nacional como parte das medidas para conter a disseminação do coronavírus, que interrompeu as atividades socioeconômicas em todo o mundo.

A GFA, no entanto, abriu a janela para o registro de jogadores em antecipação à iminente suspensão da proibição para permitir a retomada das várias ligas nacionais.

E foi exatamente essa oportunidade para registrar os atletas antes do retorno ao futebol que atuou como o motivo desse deslocamento que terminou em tragédia para pelo menos seis famílias ganesas.