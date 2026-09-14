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imago-sport-1083226793.jpgSports Press Photo

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Acidente aterrorizante choca companheira de Vinícius: "Meu coração está partido"

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O que aconteceu?

A influenciadora brasileira Virginia Fonseca, parceira do craque brasileiro Vinicius Junior, jogador do Real Madrid, anunciou a morte de seu segurança pessoal, Rogério Camilo Ramos, e de sua esposa, Paula Regina Rodarte Camilo, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no Brasil, expressando seu profundo choque e tristeza.

De acordo com o que noticiou o canal "Rota Verde Goiás", o acidente aconteceu na rodovia, na região de Ribeirão da Bocaina, pertencente ao município de Guapó, na região metropolitana de Goiânia.

Um médico do serviço de emergência confirmou a morte de Rogério Camilo, que conduzia a motocicleta, enquanto sua esposa, Paula Regina, foi encontrada em parada cardiorrespiratória e passou por tentativas de reanimação com o auxílio das equipes dos bombeiros, mas acabou falecendo posteriormente.

Fonseca havia participado, horas antes, das atividades do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, no circuito de "Madring", antes de anunciar, por meio de sua conta no "Instagram", a notícia da morte de seu segurança pessoal e da esposa dele, esclarecendo que demorou a divulgar a notícia à espera de que todos os familiares fossem avisados primeiro.

Em sua mensagem, a parceira de Vinicius escreveu: "Acabei de receber a notícia da morte do Camilo, nosso segurança pessoal, e da esposa dele. Não postei nada antes porque estávamos esperando que todos os familiares soubessem, mas desde que recebi a notícia não consegui fazer mais nada, meu coração está partido".

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E acrescentou, em sua despedida ao segurança pessoal: "Seremos eternamente gratos por todo o cuidado, proteção, sabedoria, pureza e grande amor que você sempre dedicou à nossa família. Sua presença foi um porto seguro, e sua memória permanecerá viva em nossos corações para sempre".

Fonseca apontou que o falecido e sua esposa continuarão sendo, aos seus olhos, guardiões de sua filha Heloísa, afirmando que a família estará ao lado dela e a cercará de cuidado e amor, antes de apresentar as condolências à família dos falecidos e pedir a eles paciência e conforto.

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