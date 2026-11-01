Compartilhar Siga GOAL no Google

Achraf Hakimi não deu andamento às negociações iniciais por um novo contrato com o Paris Saint-Germain depois que o clube fez o primeiro contato com seus representantes. O defensor marroquino continua feliz na capital francesa, mas não vê urgência em assinar uma renovação.

Publicidade

Hakimi adia conversas com o PSG por novo contrato

Hakimi teve um início excepcional na atual temporada pelo PSG. Suas atuações consistentemente impressionantes consolidaram sua condição de peça fundamental do ambicioso projeto esportivo do clube.

Como resultado direto desse desempenho, a direção do clube parisiense quer garantir a permanência do marroquino a longo prazo. Recentemente, o clube fez um contato inicial com seus representantes para sondar a possibilidade de um novo contrato.

Essa primeira iniciativa, porém, não levou às conversas desejadas. Segundo o L’Equipe, o entorno de Hakimi interrompeu a iniciativa do clube, optando por não abrir negociações formais neste momento.

Sem pressa para assinar novo contrato

A decisão de adiar as conversas não está ligada a exigências financeiras nem à duração proposta para o novo contrato. Hakimi e seus representantes simplesmente acreditam que ainda há bastante tempo antes que um novo acordo se torne necessário.

Publicidade Publicidade

O lateral já assinou uma renovação há dois anos, e seu contrato atual vai até junho de 2029. Por isso, não sente nenhuma urgência em se sentar à mesa de negociações agora.

Tópicos relacionados

Próximas partidas VIL Liga dos Campeões 15:00 PSG

O PSG quer agir de forma antecipada para assegurar a permanência de um de seus jogadores mais valiosos a longo prazo. O jogador, porém, prefere esperar antes de assumir um novo compromisso.

Defensor vive grande fase sob o comando de Enrique

Hakimi está em uma situação extremamente confortável na capital francesa. Ele segue como peça indispensável para o técnico Luis Enrique e continua a se destacar sob a orientação tática do espanhol.

Publicidade

O talentoso defensor destacou recentemente sua enorme influência esportiva com uma atuação histórica em campo, que incluiu seu recente hat-trick na goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre na Ligue 1.. Com vários anos ainda restantes em seu contrato atual, ele tem todo o poder de negociação em relação ao próprio futuro.

Conversas sobre contrato ficam em espera

As duas partes ainda compartilham o desejo de continuar juntas essa trajetória de sucesso. Elas apenas têm prazos completamente diferentes para formalizar o próximo passo.

Publicidade

Sem pressão imediata de nenhum dos lados, é improvável que a questão contratual avance rapidamente. A expectativa agora é de que a situação permaneça completamente parada pelos próximos meses.