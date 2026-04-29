Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, sofre lesão no tendão da coxa durante confronto com o Bayern de Munique

Achraf Hakimi sofreu uma lesão no tendão da coxa, segundo noticiou o RMC Sport nesta quarta-feira. O marroquino demonstrava visivelmente sentir dores na coxa na terça-feira, mas, mesmo assim, jogou até o fim o clássico da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Hakimi sofreu a lesão durante uma disputa pela bola e imediatamente segurou o tendão. O Jogador Africano do Ano parecia que seria substituído, mas acabou ficando em campo e jogou até o fim da partida.

Como Hakimi terminou a partida, a mídia francesa especulou se poderia tratar apenas de uma cãibra ou de uma leve distensão. A realidade parece ser mais grave, com uma ruptura no tendão.

Hakimi certamente perderá a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern. A RMC Sport informa ainda que o lateral-direito “deverá poder assumir seu lugar” na eventual final da Liga dos Campeões, em 30 de maio.

“No momento, sua participação na Copa do Mundo não está em risco”, afirma o veículo, tranquilizando o povo marroquino e o técnico da seleção, Mohamed Ouahbi. No entanto, há preocupações: uma recaída pode significar que ele tenha que perder (o início da) Copa do Mundo.

A expectativa é que Hakimi seja substituído na próxima semana em Munique por Warren Zaïre-Emery, o que abrirá uma vaga no meio-campo do time parisiense. A equipe do técnico Luis Enrique defenderá então uma vantagem de 5 a 4.

Sobre Nuno Mendes, há notícias melhores. As queixas físicas do português, que foi substituído aos 84 minutos, parecem não ser tão graves. Mendes é, portanto, esperado “normalmente” no time titular na próxima quarta-feira.