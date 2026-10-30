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O ponta do Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski falou abertamente sobre o desgaste mental e físico causado pelo longo período afastado por lesão e admitiu que chegou a temer pelo fim de sua carreira profissional. O jogador da seleção sueca perdeu toda a temporada 2025/26 depois que um choque na última rodada da temporada anterior deixou seu joelho gravemente lesionado.

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Um golpe devastador

O ex-atacante da Juventus sofreu a grave lesão na última partida da temporada 2024-25, após um choque com Marc Guehi. Exames de imagem revelaram depois que um pedaço de sua cartilagem havia se desprendido completamente e se deslocado dentro da articulação, um problema que os médicos não podiam simplesmente reparar.

Após um período exaustivo de reabilitação, o atacante só voltou a disputar partidas recentemente. Ele conseguiu retornar ao campo em breves participações contra Coventry e Chelsea, encerrando um período exaustivo de 526 dias afastado.

A conversa com a mãe

Em entrevista ao site oficial do Tottenham, Kulusevski detalhou o que aconteceu logo após o choque. Embora tenha sentido um desconforto inicial, demorou a perceber a verdadeira gravidade da situação.

“Lembro do jogo, o aquecimento tinha sido ótimo, e então lembro da pancada depois de 10 minutos”, recordou. “Senti dor, mas não doeu tanto assim. Já tinha sentido dores muito piores. Eu sentia que o joelho estava se mexendo um pouco demais. Minha cartilagem se rompeu, e um pedaço dela se soltou e foi parar em outra parte do joelho. Eles não conseguem reparar a cartilagem, então, no exame, puderam ver que um pedaço dela tinha desaparecido.”

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O dano físico logo deu lugar ao sofrimento mental. Isso levou a uma conversa dolorosa com a família, na qual ele admitiu que talvez não conseguisse continuar.

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“Contei para minha mãe. Sentei com ela e disse: ‘Olha, acho que isso não vai dar certo’”, admitiu Kulusevski. “Eu precisava prepará-la: ‘Acho que não consigo mais jogar’.”

Fora da conquista europeia

A longa ausência do ponta o deixou fora de um dos momentos mais importantes da história recente do Tottenham. O clube encerrou sua longa espera por um título ao derrotar o Manchester United na final da Liga Europa de 2025, mas Kulusevski teve muita dificuldade para lidar com as comemorações.

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“Acho que aquele foi um dos dias mais difíceis da minha vida”, explicou. “Foi muito bonito ver todo mundo feliz, mas foi muito difícil para mim ir até lá de muletas, sem conseguir andar. Eu nem consegui pegar minha medalha porque estava escorregadio demais para subir naquela coisa [o pódio].

“Coisas assim não foram agradáveis, mas aceitei. Voltei para Barcelona e tive que ficar lá porque não podia viajar no voo de volta. Então, ver o time comemorando no ônibus foi provavelmente a parte mais difícil de toda essa jornada, porque você se sente muito sozinho nessa hora.”

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Em busca de ritmo contra o Crystal Palace

Depois de dar seus primeiros passos de volta aos gramados, Kulusevski tentará ganhar ritmo de jogo nas próximas semanas. O Tottenham busca a terceira vitória consecutiva ao enfrentar o Crystal Palace neste fim de semana, uma oportunidade ideal para o ponta se reintegrar ainda mais ao time principal e deixar para trás o pesadelo da lesão.