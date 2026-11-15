Compartilhar Siga GOAL no Google

Declan Rice rebateu Graeme Souness depois que o ídolo do Liverpool o acusou publicamente de “trapacear” ao recuar para a defesa no Arsenal. O meio-campista da Inglaterra destacou seus gols e assistências desde que chegou ao clube, citou Harry Kane como prova de que o futebol mudou e garantiu que ainda apertaria a mão de um de seus críticos mais contundentes.

Publicidade

Souness questiona a função de Rice no meio-campo

Rice respondeu a Souness depois que o ex-capitão e ex-treinador do Liverpool afirmou que ele passa tempo demais ao lado dos zagueiros. Segundo o Liverpool Echo, Souness tem cobrado mais do jogador do Arsenal e disse: "Acho que ele talvez seja um zagueiro. Ele fica lá atrás o tempo todo. Isso é trapacear. É um jeito de veterano de jogar no meio-campo."

Rice se tornou um dos principais meio-campistas da Inglaterra desde sua transferência de 100 milhões de libras do West Ham, há três anos. Ele ajudou o Arsenal a conquistar a Premier League na temporada passada, antes de a equipe perder a final da Champions League.

Rice deixa seus números falarem por si

Em vez de rebater as críticas, Rice apontou para seus números no Arsenal, pelo qual marcou 22 gols e deu 36 assistências em 173 jogos. "Para um zagueiro, acho que meus números não são ruins", disse. "Meus números desde que cheguei ao Arsenal falam por si.

"Acho que dei muitas assistências, marquei muitos gols e, para um zagueiro de alto nível, fico muito feliz com esses números. Olha, Graeme tem a opinião dele. Acho que ele provavelmente pensa assim desde os meus tempos de West Ham, para ser sincero. Mas faz parte. Como ex-jogador, você vai ter opinião sobre as coisas."

Publicidade Publicidade

Rice não guarda ressentimento da lenda do Liverpool

Souness conquistou 12 títulos importantes como meio-campista do Liverpool entre 1978 e 1984 e, desde então, ganhou fama por suas opiniões contundentes como comentarista. Rice, porém, garantiu que não há animosidade entre eles. "Vi o que ele pensa. Não posso mudar a opinião dele. Só posso fazer o que faço: entrar em campo, render, jogar bem e ignorar o que dizem. Não posso falar muito porque ele jogou muito antes da minha época. Não cheguei a ver Graeme como jogador.

Tópicos relacionados

"É claro que o conheço como comentarista. Então tenho certeza de que, se o encontrasse pessoalmente, não haveria desrespeito. Apertaria a mão dele. Conversaria com ele. Sim, isso não importa. No fim das contas, é uma opinião. É futebol."

O exemplo de Kane e o duelo da Inglaterra com a Espanha

Rice também citou Kane para defender seu posicionamento. "Olha, se você fala, como disse, de posicionamento e de futebol de veterano, veja Harry Kane. Jogamos contra ele na outra semana, diante do Bayern de Munique, e ele recuou até perto dos zagueiros de 20 a 30 vezes durante a partida para receber a bola. O jogo é diferente agora."

Publicidade

Rice espera voltar a responder ao seu crítico em campo quando a Inglaterra enfrentar a Espanha na partida decisiva da Liga das Nações, no domingo, em Madri.