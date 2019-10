'Acho que ele nunca fala em sair' - Zidane descarta Bale fora do Real Madrid

Ficar na Espanha foi a decisão certa, diz o técnico francês em uma tentativa de reprimir especulações após o encontro do atacante com o agente

Zinedine Zidane insistiu que Gareth Bale está feliz no e teve a permissão do clube para visitar Londres nessa segunda-feira (28).

O atleta do viajou para a capital inglesa dois dias antes do jogo de contra o Leganes, o qual perderá por lesão.

O ex-jogador do teria usado a viagem para se encontrar com seu agente, Jonathan Barnett, quando os rumores sobre seu futuro começaram a circular novamente.

Bale quase deixou Madrid para a na próxima temporada, em meio a sugestões de um relacionamento tenso com Zidane, mas o francês afirmou que a dupla está em boas condições.

"É bom perguntar isso porque muitas coisas foram ditas", disse Zidane em entrevista coletiva na terça-feira.

"Eu tenho que dizer que temos um bom relacionamento. Ele [Bale] está aqui conosco, treina bem e trabalha bem quando está disponível. Ele não está disponível no momento porque sofreu uma lesão, só isso. O problema é que existem muitas falas sobre muitas coisas diferentes. O importante é que ele esteja pronto quando estiver 100%", disse.

"Ele é um bom jogador, você sabe que tipo de jogador ele é. No momento, ele não está disponível. Todos estão tentando criar algo que não existe em nosso relacionamento. Ele teve permissão ontem para ir [a Londres]. Era uma questão pessoal e ele foi. Não há mais nada a dizer. Ele também foi porque não está disponível para jogar. Acho que ele nunca fala em sair. Quando está disponível, ele treina e joga. Ele jogou vários jogos", acrescentou.

, e Tottenham foram mencionados como possíveis destinos para Bale, além do Shanghai Shenhua, da China.

O rival na Super , Jiangsu Suning, aparecia como uma probabilidade antes da transferência cair em julho.

"Essa era a situação na época e no final do dia em que ele ficou. Isso foi melhor para todos. Não ajuda o que é dito sobre ele e o clube. Ele é um jogador importante nesse elenco. É importante para nós que ele jogue e se saia bem. A mesma coisa (especulação de transferência) acontecerá em janeiro. Se ele disser que vai ficar, haverá mais conversas sobre a janela do verão. Ele está feliz aqui", disse Zidane.