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Kai Havertz saiu em defesa de Florian Wirtz, do Liverpool, seu companheiro na seleção alemã.

"Sei como a imprensa inglesa noticia as coisas de vez em quando", disse Havertz em entrevista à Sky. "Acho que ele também está jogando muito, muito bem nesta temporada", acrescentou sobre Wirtz, que tem sido alvo frequente de duras críticas na Inglaterra desde sua transferência do Bayer Leverkusen para o Liverpool por 125 milhões de euros, no verão de 2025.

"Ele está integrado ao jogo, cria chances para os companheiros e também oferece perigo", enumerou Havertz ao falar das qualidades do jogador de 23 anos, que soma dois gols e cinco assistências pelos Reds em todas as competições nesta temporada. "Vi muitos, muitos bons jogos dele no último ano e meio. Para mim, ele é um dos melhores jogadores com quem já joguei", disse Havertz, que, assim como Wirtz, também passou pelo Leverkusen.

Havertz só encontra uma explicação para as críticas constantes a Wirtz: "Vivemos em um mundo em que muitas, muitas pessoas nem assistem aos jogos, mas depois abrem o aplicativo e veem: 'Nenhum gol, nenhuma assistência, então ele deve ter jogado mal'", disse. Ele não consegue entender quem já pediu ao Liverpool que se desfizesse de Wirtz: "Ele com certeza vai encontrar seu caminho e se tornar um grande jogador para o Liverpool", afirmou Havertz.

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O próprio Havertz se firmou como peça importante no ataque do Arsenal. Nesta temporada, soma quatro gols e uma assistência em 15 jogos oficiais pelo campeão da Inglaterra, que novamente lidera a tabela da Premier League com folga.