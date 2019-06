"Acho que Coutinho se arrepende de ter ido embora", diz presidente do Liverpool

Meia conviveu com oscilação de rendimento e relação conturbada com torcida do Barcelona em primeira temporada completa no clube

Philippe Coutinho terminou sua primeira temporada completa com o em baixa. Más atuações, crise com a torcida e poucas chances fizeram do ano do brasileiro um pesadelo. Sobre isso, o presidente do , Tom Werner, considerou um possível arrependimento do camisa 7 em deixar a .

"Gostaria de comentar sobre a história de Coutinho. Tenho apenas coisas boas a falar dele. Mas acredito que ele saiu pois queria jogar em um dos maiores da . Acho que Coutinho se arrepende de ter ido embora", considerou Werner em entrevista ao Liverpool Echo.

Coutinho foi adquirido pelos Blaugranas por 160 milhões de euros (cerca de R$ 701 milhões), além de cifras variáveis de acordo com metas estipuladas em contrato. Em relação ao dinheiro recebido, o mandatário dos Reds coloca em dúvida a chance do título da ter ido ao Anfield sem a venda do brasileiro.

"Tentamos convencê-lo de que o clube estava na direção certa e que poderia viver bons momentos na Champions League se quisesse ficar", emendou. Com o dinheiro recebido de Philippe, a equipe inglesa se reforçou com Alisson e Virgil van Dijk.

O meia chegou a contestar a torcida pelas vaias após marcar um gol na Champions League. Rumores apontam que equipes do futebol inglês estariam de olho na situação em uma eventual saída do brasileiro.