"Não sei se ele disse isso como comentarista da DAZN ou como agente do jogador", afirmou Eberl após o empate do Bayern por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na noite de sábado, em uma referência à delicada dupla função exercida por Ballack ao fazer suas declarações de grande repercussão sobre as críticas dos dirigentes do Bayern a Karl.

Afinal, o ex-capitão da seleção alemã representa o jovem do FCB por meio de sua agência, a Lucky 13. Ao mesmo tempo, Ballack trabalha como comentarista do serviço de streaming DAZN, onde defendeu Karl das críticas feitas sobretudo pelo presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß.

"Lennart tem 18 anos. Onde vocês estavam aos 18? Assim como ele experimenta coisas em campo, também faz isso fora dele", ressaltou Ballack. "Hoje, as redes sociais são um fator importante não só para a geração mais jovem. Cada um pode se apresentar como quiser. É claro que nem sempre se acerta. Infelizmente, os julgamentos são inevitáveis."

O que Uli Hoeneß criticou em Lennart Karl?

Foi uma alfinetada clara em Hoeneß, que recentemente voltou a criticar Karl por sua postura pública, por vezes extravagante. "Jogadores jovens precisam de humildade e pressão. As comparações com Olise obviamente não fazem bem a ele; ainda há um abismo entre os dois. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que fiquem sempre o acolhendo", disse Hoeneß em entrevista ao Welt am Sonntag.

Getty Images

Próximas partidas ATM Liga dos Campeões 15:00 FCB

Segundo uma reportagem do Bild, vários dirigentes do FCB estariam incomodados com o "estilo de vida glamouroso" de Karl, como escreve o jornal, e gostariam que o jovem de 18 anos tivesse os pés mais no chão. Ainda mais porque Karl não conseguiu convencer em campo nas primeiras semanas desta temporada e passou por uma pequena fase de baixa.

Ballack também não gostou do fato de Eberl ter criticado publicamente a fase de Karl: "Agora que a curva de desempenho de Lennart voltou claramente a subir, não dá para entender por que Max Eberl escolheu este momento para dizer que ele passou por uma fase de baixa, ainda por cima acompanhada de deslizes. O conteúdo dessa avaliação também merece, no mínimo, ser questionado", afirmou o ex-jogador de 50 anos.

Eberl rebate Ballack: "Acho complicado quando..."

À Sky, Eberl respondeu diretamente às críticas de Ballack após o clássico contra o BVB: "Sinceramente, acho complicado quando se trava uma discussão pela imprensa", ressaltou o dirigente do FCB, antes de esclarecer: "Sabíamos que o desenvolvimento dele também poderia ter uma oscilação. E não dissemos nada além disso. Dá para ver que ele voltou a melhorar e está no caminho certo. Fico impressionado com a forma como esse jovem deixa isso de lado. Foi isso que eu disse como representante do Bayern de Munique." Em seguida, Eberl acrescentou, dirigindo-se a Ballack: "Por isso, não entendi muito bem o que ele disse como agente ou comentarista."

No confronto contra o BVB, Karl entrou pouco antes do fim e quase decidiu a partida a favor do clube recordista de títulos, mas sua bela finalização bateu no travessão. Até o momento, o jogador, que fez quatro partidas pela seleção alemã e cuja situação teria despertado o interesse recente de três grandes clubes ingleses, soma um gol e duas assistências em 12 jogos nesta temporada, considerando todas as competições.