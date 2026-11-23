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Steven Gerrard acredita que Mauricio Pochettino errou feio ao deixar Harry Maguire no banco em sua estreia no comando do Manchester United. O ex-capitão do Liverpool classificou a decisão de escalar Matthijs de Ligt como titular no lugar dele de “um pouco desrespeitosa” e alertou que o United terá de pagar valores altíssimos para contratar defensores de classe mundial em janeiro.

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Gerrard critica decisão de Pochettino sobre Maguire

Gerrard questionou a decisão de Pochettino de deixar Maguire fora da escalação na derrota por 4 a 0 em Anfield, no domingo, quando Leny Yoro foi expulso logo no início e o Liverpool abriu dois gols de vantagem rapidamente. De Ligt, que ainda se recupera de uma lesão de longa duração, foi escalado como titular no lugar de Maguire.

“Acho que ele errou”, disse Gerrard no The Overlap. “Acho que errou na defesa. Escalar alguém como titular em um jogo dessa magnitude... É o maior jogo do país. O mundo inteiro está de olho.”

“Ele deveria ter começado o jogo”

Gerrard se juntou a Jamie Carragher ao questionar a decisão de escalar De Ligt , mas foi além ao sugerir que ela demonstrou falta de respeito com Maguire. “Deixem de lado os jovens que talvez não estejam prontos neste momento. Matthijs de Ligt ficou um ano fora. Harry Maguire é o melhor defensor deles no momento. Ele deveria ter começado o jogo”, acrescentou.

“Ele é um dos que arregaçam as mangas e tentam fazer a diferença. Certo, não foi perfeito, mas deixá-lo fora e colocar De Ligt à frente dele, achei um pouco desrespeitoso.”

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Maguire fez a diferença ao sair do banco

Para Gerrard, Maguire mostrou exatamente o que vinha faltando ao United quando entrou em campo, especialmente com um bloqueio decisivo antes do intervalo. “E ele fez a diferença quando entrou. Foi um dos que colocaram o corpo em jogo”, afirmou.

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“Ele fez um grande bloqueio, acho que por volta dos 38, 39 minutos, que evitou um gol certo. E acompanhei bastante o Manchester United nesta temporada: ele é um dos que tentam fazer a diferença.” Apesar dos esforços de Maguire, Rio Ngumoha e Victor Munoz marcaram gols nos minutos finais e completaram a goleada.

United terá de gastar alto com defensores em janeiro

Com o United na zona de rebaixamento, Gerrard acredita que reforçar a defesa em janeiro sairá caro.

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“Quem vai liberar zagueiros de classe mundial em janeiro? Só se alguém estiver disposto a pagar valores astronômicos. É isso que terá de acontecer”, disse.