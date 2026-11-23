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Steven Gerrard acredita que Mauricio Pochettino errou feio ao deixar Harry Maguire no banco em sua estreia no comando do Manchester United. O ex-capitão do Liverpool chamou a decisão de escalar Matthijs de Ligt de “um pouco desrespeitosa” e alertou que o United terá de pagar caro para contratar zagueiros de nível mundial em janeiro.

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Gerrard critica decisão de Pochettino sobre Maguire

Gerrard questionou a decisão de Pochettino de deixar Maguire fora da escalação na derrota por 4 a 0 em Anfield, no domingo, quando Leny Yoro foi expulso logo no início e o Liverpool abriu dois gols de vantagem rapidamente. De Ligt, que ainda se recupera de uma lesão de longa duração, foi escalado no lugar de Maguire.

“Achei que ele errou”, disse Gerrard no The Overlap. “Achei que ele errou na defesa. Acho que escalar alguém em um jogo dessa magnitude... É o maior jogo do país. O mundo inteiro está de olho.”

“Ele deveria ter começado jogando”

Gerrard se juntou a Jamie Carragher nos questionamentos sobre a escalação de De Ligt , mas foi além ao sugerir que a decisão demonstrou falta de respeito com Maguire. “Deixem de lado os jovens que talvez ainda não estejam prontos. Matthijs de Ligt ficou um ano afastado. Harry Maguire é o melhor defensor deles no momento. Ele deveria ter começado jogando”, acrescentou.

“Ele é um dos que arregaçam as mangas e tentam fazer a diferença. Certo, não foi perfeito, mas não escalá-lo e colocar De Ligt à frente dele, achei um pouco desrespeitoso.”

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Maguire fez a diferença ao sair do banco

Para Gerrard, Maguire mostrou exatamente o que faltava ao United quando entrou em campo, e ele destacou um bloqueio decisivo antes do intervalo. “Ele fez a diferença quando entrou. Foi um dos que colocaram o corpo na frente da bola”, disse.

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“Ele fez um grande bloqueio, acho que por volta dos 38, 39 minutos, que impediu um gol certo. Assisti muito ao Manchester United nesta temporada, e ele é um dos que tentam fazer a diferença.” Apesar dos esforços de Maguire, Rio Ngumoha e Victor Munoz marcaram no fim e completaram a goleada.

United terá de gastar caro com zagueiros em janeiro

Com o United na zona de rebaixamento, Gerrard acredita que reforçar a defesa em janeiro será caro.

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“Quem vai liberar zagueiros de nível mundial em janeiro? Só se alguém estiver disposto a pagar uma quantia astronômica. É isso que vai ter de acontecer”, disse.