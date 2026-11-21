Gattuso confunde fenômeno dos games com um carro
O mundo dos games entrou em euforia após o lançamento do aguardado GTA VI, jogo que os fãs esperaram 13 anos para jogar. Enquanto as campanhas de divulgação atingiram seu auge em todo o mundo, incluindo um evento temático chamado "A Night in Vice City" durante uma partida da NBA entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, o fenômeno cultural passou completamente despercebido pelo banco de reservas da Lazio. Ao ser questionado sobre o jogo em entrevista coletiva, Gennaro Gattuso deu uma resposta que rapidamente viralizou pela franqueza e pelo desconhecimento do assunto.
A confusão do técnico parece ter vindo do nome, que ele aparentemente associou a modelos de carros de alto desempenho, e não à franquia de mundo aberto da Rockstar Games que bate recordes. "Nem sei do que vocês estão falando. É um videogame? Eu não sabia, pelo nome achei que fosse um carro", disse Gattuso, segundo a Sky Sport Italia.
Disciplina profissional na era digital
Embora alguns técnicos possam se preocupar com o impacto de noites jogando videogame na recuperação e no desempenho, Gattuso acredita que atuar por um clube do porte da Lazio exige certo grau de autodisciplina. Ele deixou claro que espera que seus jogadores priorizem a condição física em vez de aventuras virtuais, observando que as exigências da temporada deixam pouco espaço para esse tipo de distração se quiserem continuar competitivos.
O técnico ressaltou que não vai bater de porta em porta de madrugada para verificar se há televisões ligadas. "Se meus jogadores jogarem à noite, o problema será deles. Não fico fiscalizando nem perguntando a um jogador se ele passou a noite no PlayStation. Para exercer a profissão de vocês, é preciso ter respeito por si mesmo", afirmou Gattuso.
De olho no elenco à mesa do café da manhã
Gattuso pretende usar o café da manhã coletivo da equipe para avaliar o nível de energia dos jogadores. Ele acredita que o olhar e a linguagem corporal de um atleta à mesa muitas vezes revelam como foi a noite anterior. Se um jogador tiver passado a noite percorrendo as ruas de Vice City em vez de descansar, o técnico espera perceber isso antes mesmo de ele entrar em campo para os preparativos finais.
"Durante nosso café da manhã juntos, vou tentar perceber se alguém ficou acordado até tarde", explicou Gattuso. Para ele, o foco continua totalmente no "retângulo verde" e em garantir que sua equipe tenha a mentalidade certa para superar um Lecce que promete oferecer resistência.
Redes sociais da Lazio entram na onda
Ironicamente, enquanto o técnico desconhece o jogo, o próprio clube entrou na onda. A Lazio publicou recentemente em suas redes sociais um vídeo bem-humorado com Gattuso e vários jogadores recriados no universo de GTA. O conteúdo mostra o avatar do técnico em um cenário de Vice City, contrastando seu desconhecimento do jogo na vida real com a estratégia moderna de marketing digital do clube.