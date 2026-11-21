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O técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, protagonizou um momento divertido ao admitir que não fazia ideia da euforia mundial em torno do lançamento de Grand Theft Auto VI. Enquanto o resto do mundo acompanha a chegada do projeto desenvolvido ao longo de uma década, o ex-meio-campista do Milan confessou que confundiu o título com um carro novo.

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Gattuso confunde fenômeno dos games com um carro

O mundo dos games entrou em euforia após o lançamento do aguardado GTA VI, jogo que os fãs esperaram 13 anos para jogar. Enquanto as campanhas de divulgação atingiram seu auge em todo o mundo, incluindo um evento temático chamado "A Night in Vice City" durante uma partida da NBA entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, o fenômeno cultural passou completamente despercebido pelo banco de reservas da Lazio. Ao ser questionado sobre o jogo em entrevista coletiva, Gennaro Gattuso deu uma resposta que rapidamente viralizou pela franqueza e pelo desconhecimento do assunto.

A confusão do técnico parece ter vindo do nome, que ele aparentemente associou a modelos de carros de alto desempenho, e não à franquia de mundo aberto da Rockstar Games que bate recordes. "Nem sei do que vocês estão falando. É um videogame? Eu não sabia, pelo nome achei que fosse um carro", disse Gattuso, segundo a Sky Sport Italia.

Disciplina profissional na era digital

Embora alguns técnicos possam se preocupar com o impacto de noites jogando videogame na recuperação e no desempenho, Gattuso acredita que atuar por um clube do porte da Lazio exige certo grau de autodisciplina. Ele deixou claro que espera que seus jogadores priorizem a condição física em vez de aventuras virtuais, observando que as exigências da temporada deixam pouco espaço para esse tipo de distração se quiserem continuar competitivos.

O técnico ressaltou que não vai bater de porta em porta de madrugada para verificar se há televisões ligadas. "Se meus jogadores jogarem à noite, o problema será deles. Não fico fiscalizando nem perguntando a um jogador se ele passou a noite no PlayStation. Para exercer a profissão de vocês, é preciso ter respeito por si mesmo", afirmou Gattuso.

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De olho no elenco à mesa do café da manhã

Gattuso pretende usar o café da manhã coletivo da equipe para avaliar o nível de energia dos jogadores. Ele acredita que o olhar e a linguagem corporal de um atleta à mesa muitas vezes revelam como foi a noite anterior. Se um jogador tiver passado a noite percorrendo as ruas de Vice City em vez de descansar, o técnico espera perceber isso antes mesmo de ele entrar em campo para os preparativos finais.

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"Durante nosso café da manhã juntos, vou tentar perceber se alguém ficou acordado até tarde", explicou Gattuso. Para ele, o foco continua totalmente no "retângulo verde" e em garantir que sua equipe tenha a mentalidade certa para superar um Lecce que promete oferecer resistência.

Redes sociais da Lazio entram na onda

Ironicamente, enquanto o técnico desconhece o jogo, o próprio clube entrou na onda. A Lazio publicou recentemente em suas redes sociais um vídeo bem-humorado com Gattuso e vários jogadores recriados no universo de GTA. O conteúdo mostra o avatar do técnico em um cenário de Vice City, contrastando seu desconhecimento do jogo na vida real com a estratégia moderna de marketing digital do clube.