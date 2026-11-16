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O atacante do Bournemouth Eli Junior Kroupi descreveu a imensa emoção de marcar seu primeiro gol pela França contra a Turquia. O gol do reserva garantiu a vitória crucial por 2 a 1, que classificou a equipe de Zinedine Zidane para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

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Kroupi garante vaga nas quartas de final em Bordeaux

A França garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Turquia, em Bordeaux. A equipe de Zinedine Zidane se recuperou da derrota para a Itália no meio da semana graças a um gol contra de Emirhan Topcu no início da partida e a um gol decisivo do reserva Eli Junior Kroupi no segundo tempo. O resultado garantiu à França o primeiro lugar do Grupo A1.

Superando a lesão e em busca dos sonhos

Após a partida, Kroupi, atacante do Bournemouth de 20 anos, falou sobre a emoção de marcar seu primeiro gol pela seleção principal em apenas sua segunda partida.

“Trabalhamos para isso todos os dias. Ajudar a equipe a sair com os três pontos é simplesmente incrível”, disse Kroupi à TF1.

“É impossível não jogar bem nesta equipe, com jogadores como esses. Agradeço à equipe e ao técnico.”

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Dúvida inicial dá lugar à alegria plena

Kroupi admitiu que temeu ver o momento especial interrompido pela bandeira do assistente, antes de o VAR e o árbitro confirmarem o gol.

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“O gol? No início, achei que estava impedido, mas foi incrível quando o árbitro validou”, recordou Kroupi.

“Foi muito emocionante. Pensei na minha lesão. Agora, estou deixando isso para trás e olhando para a frente. Vou manter o foco nas próximas convocações.”

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De olho na fase eliminatória

Com a Turquia na última posição do grupo após seis derrotas, a França volta suas atenções para as quartas de final, em março. A entrada decisiva de Kroupi, vindo do banco, oferece a Zidane uma forte opção ofensiva enquanto a França segue ganhando força sob o comando de seu novo técnico.