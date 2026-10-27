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Gary Neville fez duras críticas ao elenco do Manchester United e acusou vários jogadores de destaque do time principal de não corresponderem aos padrões profissionais exigidos em Old Trafford. O ex-capitão do clube não poupou palavras após uma semana desastrosa, na qual o Manchester United foi humilhado por Como e Bournemouth.

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Mais uma semana desastrosa em Old Trafford

O início desastroso de temporada do Manchester United atingiu um novo patamar após o Bournemouth conquistar uma vitória contundente por 3 a 0 em Old Trafford, no domingo. O revés veio poucos dias depois de Michael Carrick ver sua equipe ser goleada por 4 a 0 pelo Como na Champions League.

O Manchester United já sofreu seis derrotas nos primeiros 12 jogos da temporada, considerando todas as competições. Agora, Carrick luta para manter o cargo de técnico, com a pressão vinda das arquibancadas aumentando muito após dias catastróficos.

Neville critica a falta de padrões

Getty Images

Ao acompanhar a derrocada diante do Bournemouth da cabine de transmissão, Neville ficou profundamente insatisfeito com a atitude do elenco atual. Em participação no Gary Neville Podcast, o ex-zagueiro criticou os hábitos dos jogadores fora de campo e uma queda chocante no comprometimento básico.

“Alguns deles não são tão profissionais. Há alguns deles... Eu moro em Manchester, eles não são tão profissionais, alguns deles”, afirmou Neville. “Não tenho paciência para eles. Alguns deles não vão dormir na hora certa. Não comem as coisas certas. Não pensam no Manchester United a cada minuto de cada dia.”

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Ele prosseguiu com sua dura avaliação ao questionar o ego dos jogadores: “Eles não vivem e respiram este clube de futebol como deveriam, como profissionais deveriam fazer. E por quê? Por quê? Porque isso subiu à cabeça deles. Mas ainda andam por aí como se fossem o rei William... Não são, não são nada.”

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Carrick abandonado à própria sorte

Neville acredita que o problema central está no vestiário, e não no comando técnico. Ele destacou uma faixa dos torcedores que cobrava mais responsabilidade, sugerindo que esses valores fundamentais desapareceram do clube há muito tempo.

“Nada, alguns desses jogadores. Não consigo acreditar na... falta de padrões”, lamentou. “Havia uma faixa erguida no Stretford End no primeiro tempo: ‘padrões’. Eles desapareceram há muito tempo.”

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Em defesa de seu ex-companheiro de equipe, Neville descreveu Carrick como “um homem brilhante”, com “integridade, credibilidade, decência e profissionalismo”. Ele acredita, porém, que o grupo atual acabou traindo o técnico. “Ele não conseguiu fazer com que jogassem bem, e eles se voltaram contra ele”, acrescentou Neville. “Sei disso porque, se Bruno se voltou publicamente contra ele com aquela pequena declaração, imagine como eles são nos bastidores.”

Carrick luta para sobreviver no cargo

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Carrick precisa encontrar urgentemente uma maneira de unir um vestiário dividido se quiser resistir à pressão crescente. Com a confiança completamente abalada e figuras importantes aparentemente em conflito com a comissão técnica, o United precisa desesperadamente de um resultado positivo para interromper a má fase.

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Os próximos dias serão decisivos para a diretoria do clube de Old Trafford, que avaliará se Carrick ainda é capaz de promover uma reação. Para os jogadores, a cobrança só aumentará, enquanto os torcedores exigem uma resposta imediata após uma semana constrangedora.



