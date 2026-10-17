Abdoulie Ceesay (45+1) marcou para os visitantes de Hamburgo na primeira grande chance de gol da equipe. Husseyn Chakroun (48) garantiu ao Hannover 96 ao menos um ponto após a frustrante derrota por 3 a 0 para o 1. FC Magdeburg, na primeira partida sob o comando de Wagner, ex-treinador do Augsburg na Bundesliga.

"É, sem dúvida, um passo à frente. Claro que nem tudo funcionou ainda. Mas era importante mostrar uma reação depois da derrota da semana passada", disse o diretor esportivo do Hannover 96, Jonas Boldt, à Sky. A palavra "acesso" não deve ser "mencionada", afirmou Boldt, que ocupa o cargo desde junho no clube que terminou a temporada passada em quarto lugar: "É melhor ser modesto e trabalhar."

Com isso, o Hannover fica, por ora, três pontos à frente da zona de rebaixamento. O St. Pauli, que chegou ao quinto jogo seguido sem perder, está a quatro pontos da vaga nos playoffs de acesso.

A torcida na arena bem cheia junto ao Maschsee chegou a comemorar aos 9 minutos, quando Chakroun marcou com um chute forte de pouco mais de 15 metros. Antes, porém, Benjamin Källman estava ligeiramente impedido, e o gol foi anulado.

O Hannover, constantemente incentivado pelos gestos de Wagner à beira do campo, continuou mais incisivo. Após uma jogada em cobrança de escanteio, Virgil Ghita cabeceou livre, a três metros do gol, e acertou o travessão (29). Foi a oitava vez nesta temporada ainda em seu início que a trave impediu um gol dos Vermelhos.

Do outro lado, Louis Oppie cruzou forte pela esquerda e encontrou a cabeça de Ceesay, que escapou dos defensores do Hannover e chocou a equipe da casa. Depois do intervalo, o Hannover foi recompensado. Desta vez, Chakroun estava alguns metros em posição de impedimento, mas a bola veio do defensor do St. Pauli Lars Ritzka. A intensidade aumentou cada vez mais dos dois lados, com vantagem para o St. Pauli.