Acervo histórico do Maracanã desaparece após reforma do estádio

As pegadas de pelo menos 30 ídolos do esporte brasileiro sumiram da calçada da fama do estádio

O Jornal Nacional, da TV Globo, mostrou uma reportagem apontando o sumiço das pegadas de mais de trinta ídolos do esporte, que estavam no Maracanã. Uma confusão entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a concessionária que administra o estádio pode ter sido a causa.

Os visitantes do tour, oferecido hoje pelo estádio, encontram apenas 28 plcas. A exposição teve inauguração no ano 2000, na ocasião, o Maracanã completava 50 anos. A suspeita foi levantada quando Marta, que havia sido a única mulher a colocar os pés na calçada da fama do estádio, em 2007, topou refazer as suas pegadas. No entanto, há algumas que não podem ser refeitas como as de Milton Santos, Sócrates e Bellini, que faleceram.

Em entrevista ao Jornal Nacional, Zagallo, ídolo do esporte brasileiro, se mostrou completamente indignado com a situação.

"Deu tanto trabalho pra pegar os pés de cada um. Vem uma obra e destrói tudo? Nao é porque a minha está lá. Mas a do Nilton Santos é um nome que tem que ser respeitado, e infelizmente não foi. É um absurdo - reclamou o Velho Lobo em entrevista ao Jornal Nacional".