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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Acerto fechado: Al-Ittihad inicia a jornada de Reijnders na liga saudita

Al Qadsiah x Al-Ittihad
Al Qadsiah
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Manchester City
T. Reijnders
Arábia Saudita
England
Países Baixos

O meia holandês será a mais nova contratação do Roshn

O Al-Ittihad terá a palavra decisiva na estreia do holandês Tijjani Reijnders, meio-campista do Manchester City, nas competições da Liga Roshn Saudita.

Reportagens da imprensa haviam revelado que o Al-Qadisiyah entrou em negociações avançadas com o Manchester City para contratar Reijnders durante a atual janela de transferências de verão, por 60 milhões de euros.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o acordo entre os dois clubes já foi fechado e que Reijnders se tornou jogador do Al-Qadisiyah de forma quase oficial, após todos os detalhes serem resolvidos.

Está previsto que o meio-campista holandês chegue à Arábia Saudita depois de amanhã, segunda-feira, para concluir sua transferência para o Al-Qadisiyah.

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Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
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Al-Ittihad
ITT

Reijnders pode fazer sua estreia pelo Al-Qadisiyah no confronto contra o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn, mas essa decisão caberá ao treinador irlandês Brendan Rodgers.

O jogador de 28 anos ingressou no Manchester City durante a última janela de transferências de verão, vindo do Milan, e disputou 50 partidas pelo clube, nas quais marcou 7 gols e deu 8 assistências.

Vale lembrar que o Al-Qadisiyah trabalha para reforçar fortemente seu elenco na nova temporada, especialmente por ir disputar a Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.

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