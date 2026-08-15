O Al-Ittihad terá a palavra decisiva na estreia do holandês Tijjani Reijnders, meio-campista do Manchester City, nas competições da Liga Roshn Saudita.

Reportagens da imprensa haviam revelado que o Al-Qadisiyah entrou em negociações avançadas com o Manchester City para contratar Reijnders durante a atual janela de transferências de verão, por 60 milhões de euros.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o acordo entre os dois clubes já foi fechado e que Reijnders se tornou jogador do Al-Qadisiyah de forma quase oficial, após todos os detalhes serem resolvidos.

Está previsto que o meio-campista holandês chegue à Arábia Saudita depois de amanhã, segunda-feira, para concluir sua transferência para o Al-Qadisiyah.

Reijnders pode fazer sua estreia pelo Al-Qadisiyah no confronto contra o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn, mas essa decisão caberá ao treinador irlandês Brendan Rodgers.

O jogador de 28 anos ingressou no Manchester City durante a última janela de transferências de verão, vindo do Milan, e disputou 50 partidas pelo clube, nas quais marcou 7 gols e deu 8 assistências.

Vale lembrar que o Al-Qadisiyah trabalha para reforçar fortemente seu elenco na nova temporada, especialmente por ir disputar a Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.