Ação polêmica antes do jogo entre a Arábia Saudita e a Espanha... Al-Harifi critica Al-Mufarrij ao vivo

A pesada derrota para a Espanha não passou despercebida nos bastidores do futebol saudita, onde Fahd Al-Huraifi, lenda do Al-Nassr, partiu para o ataque contra Fahd Al-Mufarrij, diretor esportivo da seleção, devido a uma atitude polêmica momentos antes do apito inicial.

Al-Huraifi lançou um ataque contundente ao diretor esportivo da seleção saudita, atribuindo-lhe parte da responsabilidade pelo desempenho decepcionante do “Verde” na Copa do Mundo de 2026 até o momento.

A polêmica começou após a divulgação de um vídeo nas redes sociais e canais de TV, que mostra Al-Mufarraj dentro do campo conversando com os jogadores logo após a foto de grupo ter sido tirada, e segundos antes do início da partida contra a Espanha, enquanto o árbitro se preparava para dar o apito inicial.

Durante sua participação no programa “Dorina Ghir” do canal saudita, o apresentador Khaled Al-Shneif perguntou ao convidado Al-Harifi sobre a cena que gerou polêmica, e a resposta foi contundente: “Na verdade, fiquei surpreso com a atitude de Fahd Al-Mufarraj; nem o local nem o momento eram adequados. Os jogadores não estavam totalmente concentrados nele”.

Al-Harifi acrescentou, criticando o momento da intervenção: “Ele poderia ter esperado que eles voltassem aos vestiários para então conversar com eles. Qual foi o papel dele naquela cena? Metade dos jogadores estava completamente desconcentrada; uns faziam os exercícios de aquecimento e outros pensavam no início da partida”.

E a lenda do Al-Nassr concluiu sua fala com um tom de reprovação: “Não gostei do que Fahd Al-Mufarraj fez. Conversar com os jogadores em campo não faz sentido... Será que ele queria dizer às pessoas: ‘Olhem o que estou fazendo’? Sinceramente, tenho muito respeito por ele, mas ele não deveria ter agido dessa forma”.