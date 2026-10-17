Ação imediata: reunião especial para discutir a transferência do astro do Barcelona para o Bayern de Munique

Deco, diretor esportivo do Barcelona, realizou uma reunião nesta sexta-feira, na cidade catalã, com Juanma López, empresário de Dani Olmo, para discutir a situação atual do jogador no time e conhecer as intenções de ambas as partes, diante das informações cada vez mais frequentes sobre o interesse do Bayern de Munique na contratação do astro do Blaugrana.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o encontro aconteceu em um momento em que o futuro de Dani Olmo gerou certa polêmica nas últimas semanas, especialmente após a revelação do interesse do Bayern de Munique em contratar o jogador, o que levou as duas partes a discutirem sua situação de forma direta.

A reunião transcorreu em um clima natural, diante do desejo de ambas as partes de manter o contato direto e evitar qualquer interpretação equivocada que possa ter sido provocada pelas informações divulgadas nos últimos dias sobre o futuro do jogador.

O interesse do Bayern de Munique em contratar Dani Olmo é antigo, já que Max Eberl, diretor esportivo do clube bávaro, é um dos maiores admiradores das qualidades do jogador e já havia tentado contratá-lo quando o internacional espanhol atuava no Dínamo Zagreb, enquanto Eberl ocupava o cargo de diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach.

A admiração de Eberl pelo potencial de Olmo se manteve ao longo dos últimos anos, o que explica o fato de o Bayern de Munique continuar acompanhando de perto a situação do jogador.

A isso se soma a possibilidade de saída de Michael Olise e Jamal Musiala do time alemão, já que a eventual partida dos dois pode levar o Bayern de Munique a buscar opções alternativas para reforçar seu setor ofensivo.

Ainda assim, até o momento não há nenhuma proposta oficial pela contratação de Dani Olmo, e também não se espera a chegada de uma oferta em um futuro próximo.

Saída é um cenário muito improvável

Apesar do interesse do Bayern de Munique, as negociações não começaram entre as partes, e a saída de Olmo do Barcelona parece um cenário bastante improvável no momento.

O clube catalão só pensaria em estudar a possibilidade de uma saída do jogador caso recebesse uma proposta financeira muito alta.

Mas, além do aspecto financeiro, há outro fator decisivo: a vontade de Dani Olmo de não deixar o Barcelona, já que ele pretende seguir sua trajetória no time e conquistar o espaço que acredita ser capaz de ocupar no elenco do técnico Hansi Flick.

Também não se pode esquecer que o nome de Dani Olmo foi associado a uma transferência para o Barcelona em quatro ou cinco janelas de verão consecutivas, pois o jogador nunca esconde seu desejo de voltar ao clube onde foi formado, mas só conseguiu alcançar esse objetivo após a chegada de Deco, um dos principais defensores da concretização do negócio.

Depois de longos anos esperando a oportunidade de vestir a camisa do Blaugrana, Olmo não pensa em abandonar seu sonho tão rápido. Seu objetivo é continuar no Barcelona e lutar para se firmar no time.

Por outro lado, os dirigentes do Barcelona sabem bem que o jogador não quer deixar o clube de seus sonhos, mensagem que ajudou a dissipar quaisquer dúvidas que as notícias sobre o interesse do Bayern de Munique em seus serviços pudessem levantar.

Olmo luta por uma vaga no time titular

Dani Olmo quer se sentir importante dentro do time e ter um papel de destaque no elenco e, embora gostasse de ter tido mais minutos no início da atual temporada, lida com sua situação atual com o desejo claro de conquistar mais espaço nos planos de Hansi Flick.

A reunião também incluiu uma troca de opiniões sobre as participações do jogador até agora e as perspectivas de seu futuro no time, especialmente após o excelente nível que apresentou na Copa do Mundo.

Do lado do Barcelona, a mensagem teve um tom tranquilizador, com a confirmação da confiança nas qualidades e no potencial do jogador, já que a direção esportiva conhece bem seu nível e entende que ele reúne as condições técnicas necessárias para se tornar uma peça importante do time.

Os dirigentes do clube destacaram a importância de encarar o momento atual com paciência, partindo da convicção de que Olmo terá chances de provar sua capacidade e ganhar espaço nos planos de Flick com o avanço da temporada.

Assim, a reunião permitiu que as duas partes esclarecessem suas posições e dissipassem qualquer possível mal-entendido, já que o Barcelona não planeja se desfazer do jogador, e Dani Olmo também não pretende buscar uma saída do clube.

Apesar do interesse do Bayern de Munique, não há nenhuma negociação em andamento no momento, enquanto a prioridade do jogador segue sendo garantir um lugar de destaque no Barcelona.



