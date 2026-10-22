Aos 21 minutos, Kane pegou a bola após um escanteio do adversário e cobrou um tiro de meta a poucos metros do goleiro Manuel Neuer. Algo bastante incomum para um atacante, embora o inglês seja muito mais do que um centroavante de área clássico. Não é à toa que ele é comparado a um quarterback do futebol americano. Por isso, não surpreendeu quando ele lançou a bola com precisão para Alphonso Davies, que havia escapado da defesa do Arsenal. Serge Gnabry acabou tendo a primeira grande chance da partida, defendida com brilho pelo goleiro David Raya.

Durante toda a partida, Kane recuou até o próprio campo, para surpresa até do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, a fim de comandar e organizar o jogo. Fez isso ainda mais do que já se tornou habitual. Mesmo assim, deu a assistência para o gol de Davies, que abriu o placar, e sofreu o pênalti do 2 a 1, convertido pelo próprio jogador de 33 anos. Uma atuação não apenas memorável, mas também histórica. Segundo a empresa de dados Opta, Kane se tornou o primeiro jogador da história da Liga dos Campeões, desde o início do levantamento de dados na temporada 2003/04, a marcar um gol, dar uma assistência e cobrar um tiro de meta.

Questionado após o apito final sobre seu passe excepcional, Kane começou com uma pergunta que, à primeira vista, poderia soar um pouco arrogante, mas fazia todo o sentido: "O tiro de meta ou a assistência?" Afinal, o passe para o gol de Davies também foi de manual. "Para um espaço que não existe", reconheceu o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

"Tenho a sensação de enxergar imagens em campo", explicou Kane ao ser perguntado. "Antes do jogo, eu disse ao Phonzy: 'Quando eu estiver com a bola, faça as corridas, e vou tentar encontrar você.'" Nas redes sociais, na imprensa e entre os especialistas, a atuação de Kane durante e após a partida causou espanto no mundo todo.

Todos elogiam Harry Kane: "Ele talvez seja o melhor jogador que a Inglaterra já teve"

"Nunca vi um centroavante cobrar um tiro de meta", disse, admirado, Thierry Henry, ídolo dos Gunners, antes de acrescentar: "Ele não apenas joga, ele pensa o jogo!" Steven Gerrard elogiou: "Ele talvez seja o melhor jogador que a Inglaterra já teve. Não posso lhe fazer elogio maior." Até Declan Rice, autor do gol que definiu o empate em 2 a 2, destacou: "Este é o momento dele. Ele melhora cada vez mais com a idade e hoje também foi incrível, bom a ponto de parecer absurdo."

A imprensa internacional também se mostrou entusiasmada. Kane está "tão indomável e inspirador quanto sempre", escreveu o Daily Mail, enquanto o Sun exaltou: "Kane, quem mais, deu o passe perfeito." A BBC analisou: "Mesmo para os padrões extraordinários de Harry Kane, isso foi extremamente impressionante. Um momento de genialidade notável."

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Harry Kane está entre os favoritos: quando será entregue a Bola de Ouro?

Na Espanha, a atuação do atacante também foi muito elogiada. "Kane mostrou suas qualidades de armador com um passe em profundidade sensacional", escreveu o Mundo Deportivo. No Sport , foram mencionados um "trabalho excepcional" e uma "atuação impressionante". Um elogio especial que não é automático para Kane, embora o goleador seja considerado o principal concorrente dos nomes de destaque de LaLiga Lamine Yamal (FC Barcelona) e Kylian Mbappe (Real Madrid) na entrega da Bola de Ouro, na segunda-feira.

Enquanto os dois astros fizeram intensa campanha por si próprios nas últimas semanas e meses, recorrendo por vezes a uma autopromoção questionável, Kane voltou a mostrar uma postura discretamente bem-vinda. "Não gosto de falar sobre mim. Primeiro, o foco está no jogo do fim de semana (contra o SC Freiburg; nota da redação). Depois, espero poder aproveitar a segunda-feira."